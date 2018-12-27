Госгеонедра по старой процедуре продали три участка с ископаемыми

Государственная служба геологии и недр Украины 27 декабря провела аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом говорится в сообщении Госгеонедр в Facebook.

Торги прошли еще по старой процедуре.

Инвесторам было предложено 3 участка, а именно: Онитковский с залежами песка (Винницкая обл), Могилев-Подольский с залежами трепела (Винницкая обл), Южно-Балаховского месторождения с залежами графитовых руд (Кировоградская обл.).

Еще 9 участков были сняты с аукциона из-за отсутствия заявок.

По результатам торгов победу за самый дорогой лот в аукционе - специальное разрешение на месторождение с залежами графитовых руд, получили ООО "Развитие Побужье" (участок Юго-Балаховской месторождения, Кировоградская обл) по 4,3 млн грн. В ходе аукциона компания соревновалась с представителем ООО "Горно-проектная компания "КФН".

Могилев-Подольский участок с залежами трепела (Винницкая обл. это сырье применяется в производстве строительных материалов) получили ООО "Подольские минералы" за 26, 080 тыс грн. и Онитковский участок с залежами песка (Винницкая область) получили ПП "ТРАСТ-В" за 20, 260 тыс грн.

Напомним, 6 декабря в Украине стартовал прием заявок на первый онлайн аукцион с залежами углеводородов по 10 участкам. А уже 6 марта 2019 года состоятся первые нефтегазовые электронные торги.

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