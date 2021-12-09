Казахский производитель асбеста заинтересовался украинскими недрами

Посредине - Роман Опимах, слева – председатель правления АО "Костанайские минералы" Ербол Нурхожаев фото: госгеонадра

Казахская компания АО "Костанайские минералы", отстаивающая использование в Украине асбеста, планирует инвестировать в украинские недра с залежями титановых руд.

Об этом стало известно из пресс-релиза Государственной службы геологии и недр Украины.

В Госгеонадра отметили, что глава ведомства Роман Опимах провел встречу с иностранной делегацией во главе с председателем правления АО "Костанайские минералы" Ерболом Нурхожаевым. Встреча состоялась в Киеве по инициативе казахов, отметили в государственном ведомстве

"Иностранные гости сообщили, что планируют расширять свой бизнес и рассматривают возможность инвестировать в украинские недра. Это может быть как приобретение отдельных участков недр с залежями титановых руд путем участия в электронных аукционах, так и покупка крупнейшей титановой компании", – отмечается в сообщении.

Как уже ранее писала ЭП, компания "Костанайские минералы" косвенно принадлежит казахскому миллиардеру Эркину Татышеву. В Украине она известна тем, что снабжает отечественными предприятиями хризотил-асбест и лоббирует свои интересы через чиновников Казахстана.

По данным Forbes-Казахстан, Татышев – совладелец и председатель совета директоров Kusto Group, который имеет активы в Канаде, Китае, Грузии, Израиле, Казахстане, России, Сингапуре, Турции, Вьетнаме и Украине. Основные направления деятельности – агробизнес, нефть, газ, недвижимость, стройматериалы, торговля. Татышев владеет контрольным пакетом в United Minerals Group Limited, в которую входят АО "Костанайские минералы", ОАО "Оренбургские минералы" и 50% гостиницы Radisson Collection в Грузии.

Ранее ЭП писала, что правительственная делегация Казахстана пыталась убедить украинских чиновников не запрещать асбест, несмотря на то, что депутаты уже проголосовали в первом чтении за законопроект №4142, который в том числе содержит нормы по запрету асбеста.

Со слов председателя правления АО "Костанайские минералы" Эрбола Нурхожаева стало известно, что тогда казахстанские власти лоббировали интересы возглавляемой им компании.

Как известно, в начале года в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект №4142, которым запрещается использование асбеста.

По словам главы Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, принятие нормы о запрете асбеста пытается сорвать группа лоббистов.

"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем письма с требованиями устранить норму, запрещающую асбест. У нас даже есть письмо из посольства Казахстана", – говорил он в интервью "Интерфакс-Украина".

По данным ВОЗ, все виды асбеста опасны для здоровья, ведь при попадании в организм могут вызвать рак и другие заболевания.

Отказ от хризотилового асбеста – одно из обязательств Украины перед ЕС. В Евросоюзе давно отказались от асбеста. Этот вопрос регулируется директивой Совета ЕС 2009/148/ЕС. Подписав соглашение об ассоциации, украинская сторона обязалась имплементировать эти правила.

Подробнее читайте об этом в тексте "Откажется ли Украина наконец-то от опасного асбеста?"

Богдан Мирошниченко, ЭП