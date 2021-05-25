Госгеонедр внепланово проверит компании после решения Совета нацбезопасности

Государственная служба геологии и недр по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля осуществит внеплановые проверки 144 компаний в сфере недропользования, которые получили спецразрешения вне аукциона.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Служба проверит соблюдение требований законодательства о недрах компаний в сфере недропользования согласно перечню, в который вошли 144 компании. Проверки пройдут по поручению Шмыгаля от 14 мая.

"Мы проведем внеплановые меры государственного геологического контроля на объектах, специальные разрешения на которые были получены вне аукциона, и где не осуществляется добыча.

Ведь государство должно обеспечивать действенный контроль, усиливать борьбу с незаконной добычей, защищая национальные интересы", - пояснил Роман Опимах, глава Госгеонедр.

Проверят компании, которые вне аукциона получили специальные разрешения на пользование недрами или не начали добычу полезных ископаемых в течение двух лет после получения лицензии на добычу.

Также проверят тех, кто не начал добычу в течение двух лет после утверждения балансовых запасов углеводородов или в течение 10 лет после получения спецразрешения на пользование нефтегазоносными недрами.

Отмечается, что внепланово не будут проверять те компании, в отношении которых плановые проверки пройдут в II-IV кварталах 2021 года. Также внепланового визита не произойдет у тех, чье действие лицензий приостановлено в связи с выявлением нарушений законодательства, и объекты недропользования которых расположены на территории проведения Операции объединенных сил.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 19 марта о санкциях против 19 компаний в сфере недропользования.

Госгеонедра согласно введенному президентом Зеленским в действие решению СНБО о санкциях аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям.

19 марта по итогам заседания СНБО секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вводятся санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

Он также заявил, что в Украине проведут аудит всех разрешений на пользование недрами страны, начиная с 1994 года. Предварительные проверки показали, что большинство разрешений получили компании, контроль которых осуществляется через офшоры.

25 марта Зеленский также подписал указ №122/2021 о введении в действие решения СНБО - премьеру Денису Шмыгалю рекомендуется поручить Госгеонедру провести внеплановые проверки компаний, которые вне аукциона получили спецразрешения на добычу полезных ископаемых.

Экономическая правда