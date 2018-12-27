Держгеонадра за старою процедурою продали три ділянки з копалинами

Державна служба геології та надр України 27 грудня провела аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Про це йдеться у повідомленні Держгеонадр у Facebook.

Торги пройшли ще за старою процедурою.

Інвесторам було запропоновано 3 ділянки, а саме: Онитківська з покладами піску (Вінницька обл), Могилів-Подільська з покладами трепелу (Вінницька обл), Південно-Балахівського родовища з покладами графітових руд (Кіровоградська обл).

Ще 9 ділянок було знято з аукціону через відсутність заявок.

За результатами торгів перемогу за найдорожчий лот в аукціоні — спецдозвіл на родовище з покладами графітових руд, отримали ТОВ "Розвиток Побужжя" (ділянка Південно-Балахівського родовища, Кіровоградська обл) за 4,3 млн грн. В ході аукціону компанія змагалась з представником ТОВ "Гірничо-проектна компанія "КФН".

Могилів-Подільська ділянку з покладами трепелу (Вінницька обл. ця сировина застосовується у виробництві будівельних матеріалів) отримали ТОВ "Подільські мінерали" за 26, 080 тис грн. та Онитківську ділянку з покладами піску (Вінницька обл) отримали ПП "ТРАСТ-В" за 20, 260 тис грн.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні стартував прийом заявок на перший онлайн аукціон з покладами вуглеводнів по 10 ділянкам. А вже в 6 березня 2019 року відбудуться перші нафтогазові електронні торги.

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