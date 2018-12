ProZorro-аукционы для продажи разрешений на пользование недрами

Що ви думаєте, коли чуєте про ліцензії на надра? Все отримає незрозуміло хто, незрозуміло як, а в бюджет заплатять три гривні. Журналісти-розслідувачі знають про це ого-го скільки!"

Однак сьогодні все остаточно змінилося. Відтепер це будуть онлайн аукціони, одночасно доступні з будь-якого з півсотні веб-сайтів в Інтернеті, і повна прозорість даних та контрактів після аукціону. Ну і виважена ринкова ціна, звісно.

Як це зветься? Пілот з продажу дозволів на користування надрами Прозорро.Продажі.

Відтепер отримати можливість користуватися надрами України (а це і нафтогазові родовища, і чимало інших корисних копалин) можна значно легше.

Будь-яка компанія зможе купити лот - ліцензію на користування родовищами - на будь-якому майданчику, акредитованому в системі ProZorro.Продажі.

Для цього вони мають запропонувати найкращу ціну на електронному аукціоні, випередивши пропозиції від багатьох інших гравців, тобто "потрапивши" у ринкову ціну.

Що ця зміна дасть Україні, нафтогазовому ринку, кожному із нас?

Уже зараз можна прогнозувати, що виставлені на електронний аукціон лоти, тобто ліцензії на користування надрами на певну кількість років, знайдуть своїх найефективніших власників, які реально зацікавлені у веденні видобувного бізнесу, мають достатньо коштів, аби у конкурентній боротьбі вибороти лот, а отже - готові інвестувати надалі у розробку родовища. Як це на нас практично вплине?

Ну наприклад, обсяг видобутку нафти та газу в Україні зросте, тобто ми з вами будемо ще ближче до омріяної енергонезалежності та укріплення державної безпеки.

Друга важлива обставина: повністю прозорі аукціони - це прорив для галузі, яка дотепер має реноме корумпованої.

Не буде таємничих затемнених кабінетів із важкими портьєрами, масивним столом та недбалим постукуванням аукціонного молотка, що віддає ліцензії у чиїсь надійні (або ненадійні, цього ніхто не знав) руки.

Картинка зараз зовсім інакша: увесь аукціон проводитиметься максимально публічно. Електронний аукціон не має рук, до яких липнуть гроші.

Він не має потреб у нових особняках та автомобілях преміум-класу. На відміну від чиновників, у нього гарантовано не може виникнути зацікавлення у корупції.

Є іще одна дуже важлива обставина, яка додатково захищатиме подальших переможців на аукціонах.

Річ у тім, що повністю прозорий аукціон значно додає легітимності будь-якій транзакції, незалежно від політичної кон'юнктури.

Тобто це гарантія того, що після чергових виборів не виникне обставин для перегляду перемоги: адже вона визнається цілком самоочевидною: запропонував більше грошей за конкурентів - переміг!

Чому про прозорі аукціони у видобувній галузі мова зайшла саме тепер? Система ProZorro.Продажі ефективно себе показала в цілій низці проектів - і в "малій приватизації", і в продажі проблемних кредитів (чимало кейсів ви знайдете на нашій сторінці).

Тому такий пілотний проект був справою часу та цілої низки потрібних узгоджень.

З 22 жовтня набула чинності постанова Кабміну, розроблена спільно з Держгеонадра. Вона, по суті, дала добро виставляти на електронні аукціони в ProZorro.Продажі дозволи на користування надрами.

Як переваги цієї системи вплинуть на ефективне та справедливе господарювання у видобувній галузі?

Передусім у ході прозорих торгів формується реальна ринкова вартість ліцензії на користування ділянкою.

Цьому сприятимуть рівний доступ учасників до абсолютно усієї інформації щодо лоту, необмежена кількість учасників аукціону, які відповідатимуть чітким критеріям, а також - досвід прозорості та справедливості інших аукціонів у системі ProZorro.Продажі.

Друга обставина, яка дозволяє святкувати перемогу - це повний доступ усіх зацікавлених до інформації не лише про лот, але й про кожен конкретний аукціон: про усіх його учасників, про його результати в усіх подробицях, зрештою - про фінальний контракт.

При цьому в будь-кого буде можливість відстежити усі етапи продажу дозволів, тобто - вирахувати будь-які корупційні ризики, якщо з’являться підозри. You are welcome, шановні журналісти-розслідувачі: тестуйте цю систему разом із нами!

Важливо, що брати участь в аукціоні можуть усі, хто відповідає таким ключовим критеріям: є юридичною особою, оплатив гарантійний внесок відповідної суми для участі в аукціоні та не входить до санкційного списку.

Дискримінувати серйозного гравця ринку, який хотів би взяти участь у аукціоні за одним із цих критеріїв - нереально.

Як взяти участь у аукціоні? Якщо коротко та послідовно: реєстрація на одному з майданчиків → подача електронної заявки та сплата гарантійного внеску → участь в аукціоні.

А от взяти участь у торгах можна з будь-якого місця на планеті, з будь-якого майданчика, акредитованого в ProZorro.Продажі.

Якщо навіть припустити, що в учасника торгів, який для зосередженості виїхав у безлюдні поліські ліси, розрядився ноутбук - він зможе продовжити зі смартфону. Розрядився смартфон - із планшету, розрядився планшет… використай павербенк, це ж важливий аукціон!

Пілотний проект триватиме до вересня 2019 року. За його підсумками будуть сформовані пропозиції для уряду щодо закріплення його на постійній основі.

Тому конче необхідно, щоб він був успішним. І в цьому зацікавлені всі ми, як бачите. Критичним для успіху є активність покупців і майданчиків.

Ми, система ProZorro.Продажі, можемо гарантувати те, що аукціони будуть прозорими і правильно технічно реалізовані.

З іншого боку ми розраховуємо побачити реальний попит, позитивний фідбек від ринку. А участь в аукціонах якомога більшої кількості учасників - це найкращий фідбек!

До речі, мало не забув сказати: наш пілотний проект із Держгеонадра - це не просто новинка для України. Це експеримент світових масштабів.

Серйозно - це ніби те саме перше колесо, або той самий перший приручений кінь, але в світі електронних аукціонів та продажів через них ліцензій на користування надрами.

Так, електронні аукціони на ліцензії в світі були і певна прозорість після аукціону була, але ніколи це разом не поєднувалося ще й з дворівневою системою.

Буду про це розповідати через кілька тижнів на зустрічі світової робочої групи з конфіденційності комерційних контрактів в Лондоні, в яку входять представники найбільших видобувних компаній світу. Впевнений, вони оцінять наш інноваційний підхід.