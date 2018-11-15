В Топ-10 самых дорогих торговых улиц мира Нью-Йорк уступил лидерство Гонконгу

Впервые за пять лет нью-йоркская Пятая авеню не возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц мира по стоимости аренды - ее опередила гонконгская Козуэй-Бей.

Об этом говорится в рейтинге компании Cushman & Wakefield, сообщает НВ.

Так, средняя арендная ставка на Пятой авеню в этом году опустилась с 3 тыс. долларов до 2,2 тыс. долларов за квадратный фут (30,5 см) в год. В результате нью-йоркская улица опустилась на второе место в рейтинге. На Козуэй-Бей, которая заняла первое место, средняя арендная ставка составила 2,6 тыс. долларов за квадратный фут в год. Третье место заняла лондонская Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой 1,7 тыс. долларов.

В первую десятку также вошли Елисейские поля (Париж, 1,5 тыс. долларов за квадратный фут в год), Виа Монтенаполеоне (Милан, 1,4 тыс. долларов), Гиндза (Токио, 1,2 тыс. долларов), Питт-стрит-молл (Сидней, 964 долларов), Мендон (Сеул, 908 долларов), Банхофштрассе (Цюрих, 854 долларов) и Кольмаркт (Вена, 515 долларов).

В новый рейтинг Главные улицы мира вошли 446 самых дорогих торговых улиц из 65 стран мира. Рейтинг составляется ежегодно с 1988 года на основе данных международной компании Cushman & Wakefield о стоимости аренды.

Напомним, недавно Microsoft обошла Amazon в рейтинге самых дорогих компаний.