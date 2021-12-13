КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке

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Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации выдал компании "Книжный рынок" градостроительные условия и ограничения на строительство торгово-развлекательного комплекса на месте существующего книжного рынка "Петровка".

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, передает издание "Наші гроші".

Предельно допустимая высота комплекса определена на уровне 45 метров. Окончательно высота будет определена проектной документацией.

Строительство запланировано на двух участках общей площадью 4,46 га, а именно: 3,55 га и 0,91 га по просп. С. Бандеры, 10.

ООО "Книжный рынок" получило их в аренду в 2007 году на 5 лет для строительства эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга с поэтапным сносом зданий и сооружений рынков и благоустройством прилегающих территорий. В 2012 году договор был возобновлен еще на 15 лет.

Застройка указанных 4,46 га предусмотрена детальным планом территории, утвержденным 14 июля 2016 года.

В ДПТ говорится, что состоится реконструкция рыночного комплекса под торгово-развлекательный центр "Petrovka-MALL". Площадь помещений ТРЦ будет равна 217 тыс. кв. м. Вместе с тем, издание НВ сообщило, что застройщик начинает проектирование ТРЦ общей площадью 350 тыс. кв.

С лета 2020 года владельцем ООО "Книжный рынок" является шведская компания "Стадсис АБ" известного девелопера Вагифа Алиева.

По данным НВ, Алиев выкупил фирму у структур брата экс-вице-премьера Дмитрия Табачника – Михаила Табачника, планировавших строить "Petrovka-MALL".