Microsoft обошла Amazon в рейтинге самых дорогих компаний

Капитализация компании Amazon превысила отметку в 1 триллион долларов, что позволило ей занять второе место в рейтинге после Apple, однако спустя два месяца Microspft её обогнала.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после публикации квартального отчета акции Amazon упали на 7%. Стоимость компании снизилась на 65 млрд долларов – до 805 млрд долларов, и этого оказалось достаточно, чтобы на второе место вышел Microsoft.

После квартального отчета акции Microsoft тоже стали дешевле, но всего на 1,1%. В итоге рыночная стоимость Microsoft составила 823 млрд долларов.

Apple же сохранит свое положение как минимум до первого ноября, дня публикации квартального отчета.

Напомним, Amazon стала второй в мире технологической компанией, которая достигла капитализации в 1 трлн долларов.

Экономическая правда