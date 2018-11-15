У Топ-10 найдорожчих торгових вулиць світу Нью-Йорк поступився лідерством Гонконгу

Вперше за п'ять років нью-йоркська П'ята авеню не очолила рейтинг найдорожчих торгових вулиць світу за вартістю оренди - її випередила гонконгська Козуей-Бей.

Про це йдеться у рейтингу компанії Cushman&Wakefield, повідомляє НВ.

Так, середня орендна ставка на П'ятій авеню в цьому році опустилася з 3 тис. доларів до 2,2 тис. доларів за квадратний фут (0,3 м) у рік. В результаті нью-йоркська вулиця опустилася на друге місце в рейтингу. На Козуей-Бей, яка посіла перше місце, середня орендна ставка становить 2,6 тис. доларів за квадратний фут на рік. Третє місце посіла лондонська Нью-Бонд-стріт з орендною ставкою 1,7 тис доларів.

В першу десятку також увійшли Єлисейські поля (Париж, 1,5 тис. доларів за квадратний фут на рік), Віа Монтенаполеоне (Мілан, 1,4 тис. доларів), Гандзя (Токіо, 1,2 тис. доларів), Пітт-стріт-молл (Сідней, 964 доларів), Мендон (Сеул, 908 доларів), Банхофштрассе (Цюріх, 854 доларів) і Кольмаркт (Відень, 515 доларів).

У новий рейтинг Головні вулиці світу увійшли 446 найдорожчих торгових вулиць з 65 країн світу. Рейтинг складається щорічно з 1988 року на основі даних міжнародної компанії Cushman & Wakefield про вартість оренди.

Нагадаємо, нещодавно Microsoft обійшла Amazon в рейтингу найдорожчих компаній.