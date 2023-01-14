Кадрові зміни в "Нафтогазі", ще один спиртзавод "пішов з молотка": підсумки перших тижнів року для ДП

Корпоративне управління держпідприємств

Зміни у топ-менеджменті "Нафтогазу". За інформацією джерел "Економічної правди", 5 січня 2023 року правління "Нафтогазу" ухвалило рішення про звільнення чотирьох топ-менеджерів:

Маврікія Калугіна, члена правління та головного виконавчого директора;

Сергія Боєва, директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи;

Олександра Романюка, в.о. гендиректора "Укргазвидобування";

Сергія Переломи, в.о. гендиректора "Укртрансгазу".

[Зазначимо, що на сайті "Нафтогазу" Маврікій Калугін досі значиться як член правління. Інформація про Сергія Боєва як директора зі стратегії та бізнес-аналітики на сайті відсутня. – SOE Weekly.]

[Відповідно до Статуту "Нафтогазу", рішення про припинення повноважень та звільнення членів правління приймаються виключно наглядовою радою. Починаючи з вересня 2021 року наглядова рада "Нафтогазу" залишається несформованою, а її функції виконує Кабінет Міністрів.

У свою чергу, прийняття рішення про звільнення Калугіна з посади головного виконавчого директора (без припинення його повноважень як члена правління), а також звільнення Боєва з його посади, належить до повноважень голови правління компанії та не потребують подальшого затвердження наглядовою радою.

Відповідно до Статуту "Нафтогазу", рішення про припинення повноважень керівників господарських товариств, єдиним акціонером яких "Нафтогаз", тобто Романюка та Переломи, приймаються правлінням "Нафтогазу" за погодженням із наглядовою радою "Нафтогазу". – SOE Weekly.]

6 січня 2023 року Кабмін схвалив рішення про заміну Романюка та Переломи.

Новим т.в.о. гендиректора "Укргазвидобування" став Олег Толмачов, який очолював дивізіон "Нафтогаз Розвідка та Видобування". За інформацією "Нафтогазу", Толмачов має понад 20-річний досвід роботи у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці. Він обіймав керівні посади в BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources та Montage Resources.

Новим виконуючим обов'язки гендиректора "Укртрансгазу" призначили Романа Малютіна. Останні півтора року Малютін очолював технічний департамент "Укртрансгазу".

Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про відставку. За інформацією ЗМІ, Вітренко подав у відставку через розбіжності у поглядах та напруженість у відносинах з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, зокрема щодо пріоритетів реформування "Нафтогазу", вимог Кабміну відтермінувати виплати за єврооблігаціями, що призвело до дефолту "Нафтогазу", а також обсягів газу, необхідних для проходження зими 2022-2023 років.

3 листопада Кабінет Міністрів призначив на цю посаду Олексія Чернишова. Раніше Чернишов обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій.

Через чотири тижні після призначення Чернишова Кабмін достроково припинив повноваження двох членів правління НАК "Нафтогаз України" Владислава Воловика та Олени Бойченко.

У ЗМІ потрапив шорт-лист кандидатів до наглядової ради "Нафтогазу", шість колишніх незалежних членів хочуть повернутися. За даними ЗМІ, шорт-лист кандидатів у незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" налічує 20 прізвищ. (Всього передбачено чотири вакансії незалежних членів наглядової ради.)

Зокрема, до шорт-листа увійшли також шість осіб, які раніше вже обиралися до складу наглядової ради "Нафтогазу" у якості незалежних членів: троє членів останнього складу наглядової ради (Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейден і Бруно Лескуа), яка функіонувала з 2017 по 2021 рік, та троє членів зі складу наглядової ради (Пол Уорвік, Чарльз Проктор і Маркус Річардс), яка діяла з 2016 по 2017 рік.

Крім них до шорт-листа увійшли:

[До складу першої незалежної наглядової ради "Нафтогазу" в якості незалежних членів входили Пол Ворвік, Чарльз Проктор та Маркус Річардс. Ця рада була обрана за результатами конкурсного відбору на початку 2016 року, який проводився Номінаційним комітетом.

На той час (у 2017 році) ця рада не змогла дійти згоди з урядом. Суперечності стосувалися згортанням реформ з боку уряду, зокрема ключових питань корпоративного управління, таких як політичне втручання та небажання уряду надати наглядовій раді повноваження призначати та звільняти голову правління, а також затверджувати фінансовий план компанії.

Як наслідок, Уорвік, Проктор та Річардс подали у відставку у вересні 2017 року за власною ініціативою. Це рішення було сприйнято як потужний прояв незалежності членів наглядової ради.

Наприкінці 2017 року уряд призначив нову наглядову раду, обрану без конкурсного відбору та без залучення Номінаційного комітету. До складу цієї ради, у якості незалежних членів увійшли Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейден та Бруно Лескуа.

28 квітня 2021 року, діючи у якості загальних зборів акціонерів "Нафтогазу", Кабінет Міністрів визнав роботу цієї наглядової ради у 2020 році незадовільною.

Незрозуміло, чому компанія з пошуку керівного персоналу (яка займається пошуком та попередньою оцінкою претендентів) або секретаріат Номінаційного комітету запропонували кандидатури осіб, робота яких на цих посадах вже визнавалася незадовільною діючим акціонером компанії. Також незрозуміло, чому той самий Кабінет Міністрів має бути готовий призначити цих осіб знову.

Прозорість відбору кандидатів на посади керівників держпідприємств передбачає, що громадськість повинна знати правила, за якими відбувається відбір, наприклад, політику та процедури висування кандидатів.

Однак конфіденційна інформація, така як імена кандидатів, не повинна розголошуватися. Для детального поясненyя див. попередню статтю про відбір керівників держпідприємств, написану двома членами команди SOE Weekly, Андрієм Бойцуном та Дмитром Яблоновським. – SOE Weekly].

Крім незалежних членів, до складу наглядової ради мають увійти три представники держави. Відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом, наглядова рада "Нафтогазу" має бути призначена до кінця січня 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що, за словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, наглядова рада "Нафтогазу" може бути призначена до кінця січня.

[Конкурсний відбір до наглядової ради "Нафтогазу" було оголошено у жовтні 2021 року, після звільнення решти членів попереднього складу.

Завершити відбір та призначити новий склад наглядової ради планували до кінця листопада 2021 року. Таким чином, "Нафтогаз" вже більше року працює без наглядової ради.

4 листопада 2022 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про початок нового конкурсного відбору до наглядової ради "Нафтогазу". Незрозуміло, чому Кабмін не використав кандидатів, які увійшли до шорт-листа відбору 2021 року. – SOE Weekly].

Докладні огляди кейсу "Нафтогазу" та його аналіз з точки зору корпоративного управління див. у минулих дайджестах.

Призначено наглядову раду "Оператора ринку". 28 грудня 2022 року Міністерство енергетики призначило членів наглядової ради "Оператора ринку".

[Державне підприємство "Оператор ринку" створено у 2019 році відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку електричної енергії. – SOE Weekly].

До складу наглядової ради увійшли:

Дмитро Олефір (представник держави, голова наглядової ради) – працює в галузі електроенергетики України з 1998 року;

Олена Ковальчук (представник держави) – нам не вдалося знайти публічної інформації про цю особу;

Юлія Житник (незалежний член, заступник голови наглядової ради) – український юрист;

Лукаш Дзеконьскі (незалежний член) – польський інвестиційний банкір, представник бізнесу в Європейській Комісії;

Ліна Масюлієне (незалежний член) – представниця менеджменту скандинавської енергетичної біржі Nord Pool.

[У березні 2021 року Кабінет Міністрів розпочав трансформацію "Оператора ринку", що включає його корпоратизацію (перетворення з державного підприємства на акціонерне товариство) та створення наглядової ради.

Це є важливими передумовами для об'єднання українського ринку електроенергії з ринком ЄС. Створення наглядової ради "Оператора ринку" є останнім кроком у цьому процесі. – SOE Weekly].