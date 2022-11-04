Кабмін розпочне новий конкурс на членів наглядової ради "Нафтогазу"

Уряд на засіданні у п'ятницю доручив розпочати новий конкурс на членів наглядової ради до НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

"Сьогодні, з урахуванням ініціативи новопризначеного голови правління НАК "Нафтогаз України", за підтримки профільних міністерств та за підтримки Номінаційного комітету доручаємо розпочати нову конкурсну процедуру щодо обрання та призначення наглядової ради НАК "Нафтогаз України", – заявив Шмигаль.

"Нафтогаз" функціонує без наглядової ради з вересня минулого року. Тоді повідомлялося, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади. Члени наглядової ради оголосили про свій намір піти з посад ще у квітні торік, але вони погодилися на пропозицію уряду тимчасово продовжити виконання обов’язків.

У жовтні торік уряд оголосив конкурсний відбір на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". Його планували завершити та призначити новий склад НР до кінця листопада.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 3 листопада, призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Тоді ж уряд змінив статут "НАК Нафтогаз України та скасував проведення конкурсного відбору на посаду голови правління.

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Нацагентство з питань запобігання корупції попередило, що призначення Олексія Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним, але зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку. Днем раніше уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.