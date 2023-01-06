"Нафтогаз" зазнав більше 3 мільйонів кібератак у 2022 році
П'ятниця, 6 січня 2023, 12:21 -
Протягом 2022 року на інфраструктуру "Нафтогазу" було здійснено понад 3 мільйони кібератак.
Про це повідомила пресслужба компанії.
За 2022 кіберцентр Нафтогазу виявив та заблокував понад три мільйони різноманітних атак на мережеву інфраструктуру Групи", – йдется в повідомленні.
У компанії підкреслили, що це в 12 разів більше, ніж в 2021 році.
Кіберфахівці компанії загалом розпізнали понад 250 технік, якими зловмисники намагались атакувати наші об’єкти.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що з початку великої війни кількість кібератак на обʼєкти енергетичної інфраструктури України збільшилась на третину – до понад 1,2 мільйона порівняно з 0,9 мільйона кібератак з весь 2021 рік.
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