З "Нафтогазу" звільняють чотирьох топ-менеджерів
Четвер, 5 січня 2023, 19:41 -
Правління НАК "Нафтогаз України" прийняло рішення про звільнення чотирьох топ-менеджерів компанії.
Про це повідомили джерела ЕП.
За даними співрозмовників ЕП, ухвалені рішення щодо звільнення:
- Виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврікія Калугіна;
- Директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва;
- Виконуючого обов'язки гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка;
- В.о гендиректора "Укртрансгазу" Сергія Переломи.
Рішення, яке ухвалило правління компанії, має затвердити Кабінет Міністрів, який наразі виконує функцію Наглядової ради.
Економічна правда