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З "Нафтогазу" звільняють чотирьох топ-менеджерів

Четвер, 5 січня 2023, 19:41 - Микола Топалов , Анастасія Жарикова

Правління НАК "Нафтогаз України" прийняло рішення про звільнення чотирьох топ-менеджерів компанії.

Про це повідомили джерела ЕП.

За даними співрозмовників ЕП, ухвалені рішення щодо звільнення:

  • Виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврікія Калугіна;
  • Директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва;
  • Виконуючого обов'язки гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка;
  • В.о гендиректора "Укртрансгазу" Сергія Переломи.

Рішення, яке ухвалило правління компанії, має затвердити Кабінет Міністрів, який наразі виконує функцію Наглядової ради. 

Економічна правда

Нафтогаз
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