Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління

Оголошено конкурсний відбір на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу". 23 жовтня на сайті Міністерства економіки було опубліковано оголошення про конкурсний відбір на чотири посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Зазначається, що відбір незалежних членів наглядової ради для "Нафтогазу" буде здійснюватись в порядку передбаченому Постановами КМУ №№ 777 та 142, які регламентують процес призначення незалежних членів наглядової ради держкомпаній. Таким чином, відбір незалежних членів наглядової ради компанії буде здійснювати Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (так званий "Номінаційний комітет").

Оголошення також містить вимоги до претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради, зокрема щодо необхідних компетенцій та особистих характеристик. Прийом документів від кандидатів триває до 06 грудня 2021 року.

[Звертаємо увагу, що з листопада 2017 року "Нафтогаз" по 31 травня 2021 року було виключено з-під дії постанов Кабміну , які регламентують процес призначення незалежних членів наглядової ради держкомпаній. У свою чергу, Номінаційний комітет не був залучений до призначення членів попереднього складу наглядової ради "Нафтогазу".

Зокрема, попередній склад наглядової ради "Нафтогазу" було відібрано та призначено в результаті прямих консультацій між урядом, іноземними посольствами та міжнародними партнерами, а не через прозорий конкурсний процес призначення, як це передбачено Керівними принципами ОЕСР з питань корпоративного управління на підприємствах державної форми власності. - SOE Weekly.]

Раніше ми повідомляли, що 7 вересня прем'єр-міністр Дени Шмигаль доручив першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня [тобто до 14 вересня] забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Щоб оголосити такий конкурсний відбір, Номінаційний комітет повинен був затвердити вимоги до кандидатів, які мають міститися в оголошенні.

"Укрзалізниця" залишилася без наглядової ради. Кабмін прийняв рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради "Укрзалізниці" Адомаса Аудіцкаса. Таким чином, до складу наглядової ради "Укрзалізниці" не входить жоден член наглядової ради.

[Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори можуть здійснювати повноваження наглядової ради тільки у разі її відсутності.

Виходячи з комплексного аналізу частини 2 статті 51 Закону України "Про акціонерні товариства", під "відсутністю наглядової ради" слід розуміти ті випадки, коли для акціонерного товариства створення наглядової ради є необов’язковим. У тому числі це означає, що створення цього органу не передбачено статутом такого акціонерного товариства.

Для "Укрзалізниці" створення наглядової ради є обов’язковим відповідно до Закону України "Про управління об’єктами державної власності" та Постанови КМУ № 142, а тому, де-юре, вона не є "відсутньою" навіть у випадку, якщо до її складу не обрано жодного члена.

Відтак, Кабмін у своїй ролі загальних зборів акціонерів скоріше за все не матиме правових підстав для прийняття рішення з питань, що належать до компетенції наглядової ради "Укрзалізниці". - SOE Weekly.]

Як ми вже повідомляли, ​​Номінаційний комітет оголосив конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці". Прийом документів від кандидатів триває до 29 жовтня 2021 р.

Також, ми повідомляли, що Кабінет Міністрів не продовжив повноваження голови наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунера та інших членів наглядової ради – Сергія Лещенка, Андреаса Матьє та Олега Журавльова. Нових членів наглядової ради призначено не було.

Тоді, у своєму релізі, Міністерство інфраструктури зазначило, що Адомас Аудіцкас залишився єдиним членом наглядової ради (представником держави), чиї повноваження та контракт діяли до червня 2022 року.

Раніше "Укрзалізниця" найняла рекрутерів для пошуку кандидатів на посади голови та інших членів правління, а також чотирьох незалежних членів наглядової ради компанії.

14 найбільших держпідприємств отримали прибуток у розмірі 13 млрд грн у першій половині 2021 року . Згідно з фінансовою звітністю, опубліковану Marlin, 14 найбільших українських держкомпаній заробили близько 13 млрд грн на середину року.

Вісім із чотирнадцяти держпідприємств, були прибутковими. Сукупний прибуток склав 14,8 млрд грн, серед яких:

"Укргідроенерго" (6,2 млрд грн);

"Оператор газотранспортної системи України" (5,6 млрд грн);

"Енергоатом" (1,1 млрд грн);

"Адміністрація морських портів України" (944 млн грн);

"Укроборонпром" (518 млн грн);

"Укренерго" (307 млн грн);

"Поліграфкомбінат "Україна" (82 млн грн);

"Аграрний фонд" (8 млн грн).

Ще шість компаній були збитковими. Перше півріччя вони закінчили із сукупним збитком у 1,9 млрд грн:

"Укрзалізниця" (збиток у 1,4 млрд грн);

"Украерорух" (збиток у 260 млн грн);

"Державна продовольчо-зернова корпорація" (збиток у 87 млн грн);

"Автомобільні дороги України" (збиток у 73 млн грн);

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (збиток у 73 млн грн);

"Укрпошта" (збиток у 9,7 млн грн).

[Звертаємо увагу, що наведені вище результати ґрунтуються на проміжній, неаудованій фінансовій звітності. Перевірені річні результати дадуть більш достовірну картину, яка може відрізнятися від проміжних результатів. – SOE Weekly.]

У переліку немає фінансового результату "Нафтогазу", оскільки компанія не подала фінансову звітність до Мінекономіки. Марлін також повідомив, що "Нафтогаз" відмовився надати фінансову звітність у відповідь на їх запит.

Як ми вже зазначали, за повідомленням ЕП, члени наглядової ради зазначили, що фінансовий звіт "Нафтогазу" за першу половину мав бути готовим до 20 вересня.