"Нафтогаз Трейдинг" постачатиме трьом ТЕС газ за пільговою ціною

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала угоди щодо постачання газу Трипільській, Зміївській і Слов’янській ТЕС за пільговою ціною до 31 січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це стало можливим завдяки виконанню умов керівництва ТЕС, які входять до складу державного підприємства "Центренерго" та "Донбасенерго", - пояснили в "Нафтогазі".

Так, умовами здійснення постачання природного газу відповідно до Положення є:

укладений договір постачання природного газу;

укладені договори/додаткові угоди (додаткові договори) про договірне списання з поточних банківських рахунків (зокрема з поточних рахунків із спеціальним режимом використання), призначених для зарахування всіх коштів від НЕК "Укренерго", із строком дії до повного виконання зобов’язань за договором постачання природного газу.

Зазначається, що ГК "Нафтогаз Трейдинг" постачатиме природний газ не тільки тепловим електростанціям, але і теплоелектроцентралям на підставі договорів постачання природного газу за наступними цінами:

для теплоелектроцентралей, які виробляють електроенергію в теплофікаційному циклі, - 16500 гривень (з урахуванням ПДВ) за 1000 куб. метрів газу;

для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електроенергію в конденсаційному циклі, - 10950 гривень (з урахуванням ПДВ) за 1000 куб. метрів газу.

У липні 2022 року Кабмін поклав спеціальні обов'язки (ПСО) на ГК "Нафтогаз Трейдинг" в частині постачання газу виробникам теплової енергії, дії якої поширюються на період з 1 вересня 2022 року по 30 квітня 2023 року включно.

Економічна правда