ВАКС розглядає справу про конфіскацію українських активів російського мільярдера Шелкова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 26 грудня почав розгляд справи за позовом Мін'юсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова - основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у якості третіх осіб до справи долучено українські ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат" та засновані ним компанії "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна", "Тай-Мінералс" та її співвласника - кіпрську Limpieza Limited.

При цьому Шелков у 2021 році був включений до українського санкційного списку.

У жовтні 2022 року санкції розширили - до них була включена Limpieza Limited.

Повідомляється також, що райсуд Києва 8 червня 2022 року в рамках кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюють детективи БЕБ України, повторно заарештував 100% корпоративних прав Демуринського ГЗК, який займається постачанням титанової сировини.

У БЕБ заявляли, що це підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало нелегальний експорт сировини на підсанкційні території через австрійську компанію, занижуючи вартість реалізованої продукції.

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Комбінат розробляє Вовчанське родовище на Дніпропетровщині і зареєстрована на кіпрську офшорну компанію "Лімпіеза Лімітед". За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков.

Шелков - 56-й номер у російському Forbes зі статками у 1,5 млрд доларів. Він є заступником голови ради директорів російської "ВСМПО-Авісма", найбільшого російського постачальника титану і одного з найбільших у світі.

Мільярдер у минулому очолював одну з дочок "Рособоронекспорта" під керівництвом Сергія Чемезова, підсанкційного олігарха, який зараз очолює компанію-гіганта з виробництва зброї "Ростєх".

Економічна правда