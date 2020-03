Як "доступні кредити 5-7-9%" виявились недоступними для нового бізнесу: експеримент ЕП

Експеримент ЕП виявив, що "доступні кредити 5-7-9%" недоступні для створення нового бізнесу, але доступні для розширення вже діючого.

Ініційована президентом Володимиром Зеленським і урядом державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" виявилась непридатною для створення нового бізнесу і залучення українців до мікро і малого підприємництва.

В той же час діючий прибутковий малий і середній бізнес отримав доступ до дешевих оборотних коштів і коштів для оновлення основних фондів.

На такий висновок наводять результати експерименту "Економічної правди". Автор як підприємець намагався отримати кредит за урядовою програмою в трьох банках. Що з цього вийшло і чому висновки виявились саме такими?

Як все починалось

В грудні 2019 президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся і залишайся", ціль якої повернути українців з-за кордону. "Перший етап – доступні кредити для власної справи! 5%, 7% та 9%. Повертайся і залишайся!", – звернувся президент до українців.

Зокрема, програма передбачає кредит для власної справи на суму до 1,5 млн грн на 5 років з наступними умовами:

– 5% для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум 2 нові робочі місця;

– 7% для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створить нові робочі місця. За кожного найнятого працівника ставка буде знижуватися на 0,5%;

– 9% для вже працюючого бізнесу, який має виручку 25–50 млн грн.

Для фінансування програми президент 21 січня підписав закон про внесення змін до держбюджету-2020, які передбачають виділення на програму 2 млрд грн.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників. В міністерстві очікують, що програма сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету

Стартувала програма "Доступні кредити 5-7-9%" 1 лютого 2020 року.

"Люди, які хочуть започаткувати власну справу або відкрити свій бізнес (поки що ми говоримо про суми кредитів до 1,5 млн грн), зможуть отримати кредит під абсолютно низький відсоток в гривні. Це дуже хороші умови, щоб стартувати. Ми розраховуємо на те, що багато підприємливих українців скористаються цією можливістю", – заявляв перед стартом уже колишній прем'єр Олексій Гончарук.

Вже 4 лютого Зеленський завітав до одного з банків учасників програми, щоб пересвідчитися на власні очі, як іде процес. За підсумками візиту президент у своєму Facebook-акаунті написав:

"Програма вже працює у чотирьох банках-партнерах. Тож не гайте часу – заходьте на 5-7-9.gov.ua і починайте або розширюйте власний бізнес. Іноді ми мріємо про шанс змінити життя на краще. Можливо, цей шанс відкрився саме сьогодні і саме для вас".

Експеримент

Дослухавшись порад перших осіб держави редакція "Економічної правди" вирішила спробувати взяти кредит за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на створення нового бізнесу.

Для цього автор, який є фізичною особою підприємцем менше одного року, вигадав наступну легенду: він підприємець, який певний час займався індивідуальною творчою діяльністю, але тепер вирішив скористатися урядовою програмою, щоб відкрити точку з продажу хот-догів.

Для цього він хоче взяти кредит в розмірі 150 тис грн. Кошти він планує витратити на закупівлю торгового обладнання та оплати двох місяців орендної плати.

Передбачалось, що експеримент буде зупинений в момент, коли банк за запитом "підприємця" буде готовий в будь-який момент перерахувати кредитні кошти постачальнику торгового обладнання.

Брати кредит вирішили у таких банках як Приватбанк, Укргазбанк та Ощадбанк.

Приватбанк

Першу заявку на отримання кредиту автор подав 31 січня через сайт Приватбанку.

Приблизно через годину з заявником телефоном зв’язався представник Приватбанку і призначив зустріч зі спеціалістом банку на 4 лютого у відділенні на Осокорках. Нагадування про дату, час зустрічі, прізвище і номер телефону спеціаліста автор отримав у додатку Приват24.

Незважаючи на те, що про початок прийому заявок на кредит по урядовій програмі прес-служба банку повідомила громадськість 27 січня, банківський спеціаліст по роботі з юридичними особами і ФОП на першій зустрічі, яка відбулась 4 лютого, був не дуже підготовленим.

Бесіду він почав з пропонування двох кредитних програм від Приватбанку – КУБ (Країна успішного бізнесу) і "Кредитний ліміт" – які передбачають значно вищу ставку залучення коштів.

Автор одразу пояснив, що не хоче отримувати кредит на бізнес з річною відсотковою ставкою 21%, а його ціль — отримати кредит за ставкою 5% річних відповідно до умов урядової програми. До роз’яснення умов програми "Доступні кредити 5-7-9%" банківський спеціаліст перейшов лише після наполегливого прохання.

Він не зміг розповісти значну частину умов отримання кредиту, які автор заздалегідь дізнався з відкритих джерел.

Розмова закінчилася на тому, що для початку процесу отримання кредиту автор повинен через Приват24 для бізнесу надіслати копію податкової звітності ФОП і заповнити в Приват24 для бізнесу електронну "Анкету – заяву про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг".

Спеціаліст Приватбанку залишив візитку зі своїми контактами і запропонував через кілька днів зателефонувати йому, щоб дізнатись, чи прийняв банк податкову звітність і "анкету приєднання, а також отримати подальші інструкції.

Оскільки податкову звітність автор подає через електронний кабінет фіскальної служби, була подана податкова звітність за 2019 рік у форматі PDF. Автор також завантажив квитанцію №2 у форматі PDF, яка підтверджує, що податкова прийняла електронну звітність.

За допомогою програми Adobe Acrobat X Pro два файли були об'єднані в один і в Приват24 для бізнесу, в розділі "Бухгалтерам", "Фінансова звітність" відправлені в банк.

Через кілька днів зателефонував спеціаліст Приватбанку і підтвердив, що банк прийняв податкову звітність і анкету. Вочевидь, за час, що пройшов з моменту першої зустрічі, банківський спеціаліст краще розібрався в умовах програми кредитування урядової програми.

Він повідомив, що Приватбанк видає кредити по урядовій програмі лише під заставу нерухомого майна, або транспортного засобу або ж на купівлю транспортного засобу, який і буде заставою.

Крім того, банк за урядовою програмою кредитує лише діючий бізнес. Якщо ФОП відкритий менше 12 місяців назад, кредит він не отримує.

Тобто отримати кредит за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" безпосередньо на створення нового бізнесу, про що розповідають суспільству президент і прем’єр, неможливо.

Іншими словами, для створення бізнесу з нуля за допомогою урядової програми кредитування, особа має зареєструватися як ФОП, 12 місяців чекати і щомісяця платити ЄСВ в розмірі 1039,06 грн, що за рік становитиме 12 468,72 грн.

При цьому обов'язково треба бути власником нерухомості чи транспортного засобу, який банк повинен розцінити як заставу.

Також, якщо на початковому етапі свого мікро-бізнесу ФОП планує працювати без найманих працівників, щоб, наприклад, отримати досвід/скоріше виплатити кредит/оцінити обороти, рентабельність точки, бізнес-моделі/знайти клієнтів/налаштувати "кеш-флоу", він не отримає кредит по ставці 5% річних. Його ставка становитиме 7% річних.

Джерело: ЕП

Оскільки автор заявив, що не володіє нерухомістю і автомобілем, а ФОП відкритий менше 12 місяців, отримати кредит на відкриття бізнесу "з нуля" в Приватбанку не вдалось.

Проте приблизно в середині лютого автор попросив спеціаліста Приватбанку розрахувати потенційний кредитний ліміт за урядовою програмою кредитування. З того моменту потенційний клієнт декілька днів телефонував спеціалісту банку і питав, чи розрахував банк кредитний ліміт. Станом на 4 березня кредитний ліміт не розрахований.

Укргазбанк

Наступним для експерименту став "Укргазбанк". 24 лютого на його сайті автор залишив заявку на отримання кредиту і вже через 3 хвилини йому зателефонував банківський спеціаліст.

Він виявився найбільш підготовленим з тих банківських менеджерів, з якими довелось спілкуватись в рамках експерименту. Розмова вийшла змістовною і автор оперативно отримав на свою електронну пошту перелік документів, необхідних для оформлення кредиту.

Передаємо зміст роботи:

— Ви залишили адресу електронної пошти, тому на неї я вам надішлю перелік документів, які необхідні для отримання кредиту і структуру бізнес-плану. Бізнес, який ви плануєте розпочати, називається стартап, оскільки ваш бізнес зареєстрований менше 12 місяців тому і ви плануєте відкрити новий напрям.

Діяльність стартапів на даний момент "Укргазбанк" не кредитує. Кредитування стартапів починається з квітня.

— Я думав, що програма створена для того, щоб відкривалося більше бізнесів.

— У тому числі і щоб створювалися нові робочі місця. Крім бізнес-плану однією з основних вимог є наявність у вас співробітників або підлеглих з досвідом роботи в даній сфері, яких ви будете оформляти.

— Я планую працювати в цьому бізнесі самостійно.

— У вас є досвід роботи?

— У бізнесі, який я буду відкривати, у мене немає досвіду роботи, буду цей досвід здобувати.

— Одна з вимог програми, щоб у вас був досвід роботи, якщо ви починаєте якийсь новий напрямок або нову справу. Або щоб у того, кого ви хочете найняти був такий досвід. Це може бути як резюме або як запис в трудовій книжці, запис, що особа працювала в сфері ресторанного або мобільного харчування.

Також за даною програмою обов'язкова застава. Заставою може бути як нове обладнання, яке ви будете купувати або вживане обладнання. Також заставою може бути ваша особиста нерухомість або транспорт.

— Що потрібно для того, щоб заставою було саме обладнання?

— По-перше, обладнання ви повинні купувати у офіційного дилера. У цієї фірми ви берете чек-фактуру на покупку цього обладнання. Кредитні кошти, які вам будуть перераховуватися, не будуть проходити через ваш рахунок, вони будуть перераховуватися безпосередньо на рахунок продавця обладнання.

— Я просто принесу в банк платіжку і скажу банку її оплатити?

— Так. Тільки ваш авансовий внесок повинен складати від 30%.

— Куди я його вношу?

— Авансовий внесок ви також платите на рахунок продавця. Наприклад, обладнання коштує 1 млн грн. Тоді 300 тис грн перераховуєте ви і ще 700 тис грн перераховує банк за реквізитами які вказані в чеку-фактурі. Спочатку платите ви, а потім платить банк.

Стартапи почнемо кредитувати з квітня місяця. Оскільки вашому підприємству ще немає року, ви будете йти як стартап.

— Які переваги я отримаю, якщо почекаю рік?

— Можливо буде більше сума кредиту. Це вже будуть визначати наші кредитні експерти, коли ви підійдете до нас на відділення з декларацією за рік.

— Проте мене найбільше цікавить варіант кредитування як стартапу.

— Тоді я вам скину структуру бізнес-плану і перелік необхідних документів. Стартапи ми будемо кредитувати з квітня, оскільки тоді почнуть діяти гарантії фонду підтримки підприємництва. Вони також можуть давати гарантії, якщо у вас немає застави. Комісія складе 0,5% річних від суми кредиту.

Ваша відсоткова ставка спочатку буде 7%, але якщо ви протягом трьох місяців користування кредитними коштами створите два або більше робочих місця, ваша відсоткова ставка впаде до 5%.

Вона буде діяти на всі наступні виплати. Кожен квартал ви будете подавати в банк звіт про кількість найнятих або звільнених співробітників. Кожні три місяці ваші податкові звіти будуть перевірятися, щоб ви відповідали вимогам цієї програми.

— На який розмір кредиту я можу розраховувати?

— Кредит видається на суму від 50 тис грн до 1,5 млн грн. А на яку суму обладнання ви розраховуєте?

— Думаю що максимум 150 тис грн.

—Думаю, вам вийде отримати 150 тис, це не така велика сума.

Отже станом на 4 березня "підприємець" ЕП не відповідає умовам урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%", тому не отримав в "Укргазбанку" кредит на відкриття власного бізнесу.

Ощадбанк

Останнім для експерименту став "Ощадбанк". 24 лютого на його сайті автор залишив заявку на отримання кредиту. Передзвонили через годину. Спеціаліст банку виявився небагатослівним.

— Оскільки вашій діяльності ще немає року, — почав банківський співробітник, — а на даний момент "Ощадбанк" фінансує уже діючий бізнес, тобто від 12 місяців, тому думаю буде розумніше почекати, коли буде 12 і тоді звернутися. Тому що програма фінансування стартапів ще не відкрилася. Ми працюємо тільки з бізнесом, що діє від 12 місяців.

— Наскільки я знаю, програма була створена для того, щоб люди створювали бізнес. Я якраз хочу створити бізнес.

— Я вас розумію, але саме так програма, яка буде фінансувати саме початковий бізнес, ще не запущена. Зараз фінансується бізнес, який вже працює. Наскільки я знаю, з наступного місяця ця програма повинна запуститися. Тому у вас є вибір: або спробувати себе у якості стартапу або почекати, коли вашому підприємству виповниться один рік.

Отже станом на 4 березня "підприємець" ЕП не відповідає умовам урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%", тому не отримав в "Ощадбанку" кредит на відкриття власного бізнесу.

Результати першого місяця роботи програми "Доступні кредити 5-7-9%"

Як вказано вище, в державному бюджеті на 2020 рік для фінансування програми.

"Доступні кредити 5-7-9%" передбачено 2 млрд грн. Міністерство фінансів планувало в 2020 році видати в межах програми 50 тис кредитів.

Разом з тим, відповідно до даних Мінфіну, на 2 березня за програмою було видано 97 кредитів на загальну суму 66,11 мільйона гривень. При цьому кількість заявок на 26 лютого становила більше 15 тисяч.

"Десятки підприємців здобули змогу розвинути вже наявний у них бізнес, – пишуть представники Мінфіну. – Програма виявилася дуже затребуваною. Так, лише протягом останнього тижня лютого кількість заявок на участь у програмі зросла на 145%: з 6190 (на 20.02.2020) до 15190 (на 26.02.2020)".

В той же час, автору не вдалося знайти жодної офіційної інформації щодо запровадження в квітні 2020 "програми фінансування стартапів" в межах урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%", про яку говорили співробітники двох банків.

Мінфін лише відзначає, що вже укладено перші договори про часткові кредитні гарантії – з "Укргазбанком" та "Приватбанком". Цей новий елемент "Доступних кредитів 5-7-9%", який з початку березня розширює коло підприємців, що зможуть скористатися програмою.

Програма може зазнати змін

За словами джерела ЕП в Мінфіні, "в програму "5-7-9" потрібно вносити зміни і ми за те, щоб зробити це найближчим часом. На сьогодні ці зміни вже узгоджуються з Мінекономіки та Мінюстом і можуть бути винесені на одне з найближчих засідань Кабміну.

Ці зміни можуть набути чинності раніше квітня, але, звісно, можлива затримка у зв’язку зі зміною уряду".

Джерело повідомило ЕП, що зміни полягають у тому, щоб по-перше, розширити лінійку фінансових інструментів і передбачити опцію фінансового лізингу.

По-друге, є сенс дати можливість брати ці кредити на придбання приміщень, адже перше, що потрібно для того, щоб почати бізнес — це приміщення.

Третя можлива зміна – це підвищення частки тіла кредиту, яка покриваться державним коштом в рамках програми фінансових гарантій з 20% до 40%.

"Ми вже зараз розуміємо, що вийти на видачу 50 тис кредитів в рік не вдасться. Можливо 25-30 тис. Чому так? Основна причина в тому, що банки дуже повільно видають кредити", – каже співрозмовник ЕП в Мінфіні.

"Наприклад, в Приваті "time to say "yes" займає кілька днів, але потім починається процес оформлення документів і в результаті видача кредиту займає до місяця. Початково позиція Мінфіну була в тому, щоб частка виданих кредитів на нові бізнеси була 20-30%. Те, що банки кредитують виключно діючі бізнеси, це рішення банків", – додає він.

В Мінфіні розраховують, що додатковий поштовх цій програмі дадуть комерційні банки, які до неї поступово приєднуються — Райффайзен, ПУМБ та інші.

Висновок

Президент і уряд передбачили в державному бюджеті 2020 року 2 млрд грн для фінансування урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" для створення і розширення власного бізнесу українцями.

Одна з головних цілей програми повернути українців з-за кордону. Мінфін очікував видачу 50 тис кредитів за рік. Між тим за один місяць діяльності програми банки видали 97 кредитів.

Експеримент ЕП довів:

— за допомогою урядової програми неможливо отримати кредит на створення нового бізнесу, якщо ФОП зареєстрований менше року тому;

— для отримання кредиту в двох банків з трьох необхідна застава у вигляді нерухомості чи транспортного засобу;

— для отримання кредиту під заставу вживаного обладнання необхідно сплатити комісію 0,5%;

— для отримання кредиту потрібно мати досвід роботи в справі, яку ти відкриваєш;

— якщо на початковому етапі нового бізнесу плануєш працювати один щоб отримати досвід/скоріше виплатити кредит/оцінити обороти, рентабельність точки, бізнес-моделі/знайти клієнтів/налаштувати "кеш-флоу", ставка кредиту буде не 5% річних, а 7%.

В результаті можна констатувати, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" в поточному вигляді непридатна для стимулювання створення нових бізнесів, залучення в підприємницьку середу більшого кола осіб, збільшення в Україні кількості мікро і малих підприємств, які працюють в реальному секторі економіки.

Разом з тим, програма корисна з точки зору стимулювання розвитку вже сформованого прибуткового малого і середнього бізнесу. Зокрема, програма дає такому бізнесу дешеві оборотні кошти, та кошти для придбання/оновлення основних фондів.