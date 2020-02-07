Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

6 лютого президент і прем'єр презентували додаток державних онлайн-послуг "Дія". Що потрібно знати про мобільний додаток, як він працюватиме, якими послугами можна буде скористатись через нього, і чи безпечно це.

"Держава має бути для людини просто сервісом. Зручним та, найголовніше, – простим і зрозумілим", — сказав президент Володимир Зеленський, починаючи презентацію "Дія.

Майже таку ж фразу два роки тому сказав в інтерв’ю ЕП тоді ще керівник BRDO Олексій Гончарук. "Держава просто забула, заради кого існує, забула, що її функція — надавати людям якісний сервіс", — сказав він тоді.

Додаток "Дія" повинен якраз стати таким простим і зрозумілим єдиним сервісом для отримання послуг держави.

Вперше в історії України вищі політичні фігури, керуючись єдиним задумом, запустили національний проект цифрової держави. До того моменту з боку держави була відсутня виразна комунікація щодо стратегії, термінів, способів оцифрування державних сервісів та відповідальних за це осіб.

Були відсутні сучасний бренд "цифрової України", маркетинг бренду і послуг, необхідний обсяг фінансування робіт з реінжинірингу державних сервісів.

Бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 в Києві. Наразі ЕП. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, які надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатку відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Як власне працює цей додаток, якими його послугами уже можна скористатися сьогодні, що у ньому з'явиться в майбутньому і як будуть захищені особисті дані користувачів.

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Посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію ТЗ

Перший реліз додатку "Дія" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ). Ці цифрові документи мають таку ж юридичну силу, як і фізичне посвідчення.

Також цифрове посвідчення водія можна буде пред’являти у якості документа, що засвідчує особу, на внутрішніх залізничних та авіарейсах. Відповідне рішення уряду вже прийнято, справа — за технічними питаннями, над якими зараз працюють усі причетні відомства.

джерело: Міністерство цифрової трансформації України

Додаток "Дія" можна безкоштовно завантажити у App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та Приватбанку.

"Дія" діятиме як при наявності інтернету, так і в офлайн режимі.

Як авторизуватись в додатку Дія 1. Ідентифікувати свою особу через технологію BankID. Цей перший крок додаток пропонує одразу після встановлення на смартфон. 2. Підтвердити згоду на передачу інформації через інтернет-банкінг в своїх особистих кабінетах через банки, які долучилися до BankID. На даний момент це Приватбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор банк, Ідея банк, ПУМБ, А-банк, Альянс банк, а також банки Південний, Форвард та Восток. Те ж саме можна зробити і в особистому кабінеті Monobank. Якщо банку немає в списку, додаток пропонує "стежити за оновленнями".

Провідні мобільні оператори країни вже запевнили, що не тарифікуватимуть абонентів, під час користування застосунком в онлайні. Зокрема, прес-служба "Київстар" повідомила, що з 6 лютого не тарифікує передачу даних для додатку "Дія".

За півтори місяці бета-тестування додатку Мінцифра отримала заявки від 58 тисяч водіїв, з яких 32,5 тисячі взяли участь у публічному бета-тестуванні. З них 20,5 тис на Android і 12,1 тис на iOSі.

Загалом в Україні нараховується 9,5 мільйонів власників посвідчень водія, проте лише 2,5 млн з них мають оцифровані фото у реєстрі МВС. Аналоги їх документів без проблем відображаються у застосунку "Дія".

Частково цю проблему вдалося подолати завдяки синхронізації даних з Демографічним реєстром, що містить фото громадян, які отримали біометричні паспорти. Таким чином вдалось збільшити потенційну аудиторію до 6 мільйонів.

Між тим, додаток на смартфоні автора не підтягнув посвідчення водія, видане в 2010 році і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в 2017 році.

Чат-бот служби підтримки додатку надав посилання на онлайн-форму верифікації документу у кабінеті водія https://e-driver.hsc.gov.ua. Після обробки даних документ автоматично з'явиться у "Дії". Проте посилання станом на 6 лютого не відкривається.

З 32,5 тис тестувальників посвідчення водія відобразилось у 19,6 тис осіб (61%) і 21,8 тис (69%) свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу. У інших посвідчення не знайдені в реєстрі чи посвідчення без фото.

Всі шанси на відображення посвідчення водія є у тих, хто отримав документ після 1 січня 2013 року, коли почав діяти єдиний реєстр посвідчень водія.

Відсутність водійського посвідчення під час зупинки транспортного засобу дуже поширене явище в Україні. За даними міністра внутрішніх справ, за цим правопорушенням протягом 2019 року було накладено 311 тис штрафів на загальну суму 140 млн грн.

Міністр МВС Арсен Аваков на презентації "Дії" джерело: Міністерство цифрової трансформації України

"Відтепер достатньо пред’явити представнику поліції електронний додаток "Дія". В ньому електронне посвідчення водія та техпаспорт, і поліцейській сам перевірить дані, які там є через рідер і QR-код, і порівняє з інформаційною системою МВС. Це зручно, просто та надійно", — сказав Арсен Аваков.

Мета: 50 держпослуг онлайн до кінця 2020

За словами Володимира Зеленського, до кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів:

"За допомогою смартфона громадяни України зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій тощо".

За словами прем’єра Гончарука, мета уряду: протягом трьох років оцифрувати всі державні послуги, а 50 основних послуг — вже у 2020 році.

Зокрема, уже цього року будуть оцифровані послуги, за якими найбільше — 80% звернень людей. Мова йде про реєстрацію ФОПів, юридичних осіб, "єМалятко", послуги для перевізників і будівельників, а також послуг для власників авто.

До 2024 року уряд поставив за мету перевести в онлайн 100% державних послуг.

Зеленський: до кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів: джерело: Міністерство цифрової трансформації України

"Загалом наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та Інтернету. Зокрема голосувати – і це наша мрія, і ми це зробимо – на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Це виклик. Амбітний, але досяжний", – додав Зеленський.

В свою чергу розробники додатку "Дія" ставлять собі за мету досягти 10 млн активних користувачів до кінця 2020 року. А вже в березні цього року всі мобільні оператори мають відмовитися від тарифікації даних для додатку "Дія".

Що з безпекою даних громадян

Створювати додаток "Дія" допомагали 35 спеціалістів-волонтерів від найбільшої в Україні аутсорсингової ІТ-компанії EPAM Systems. Вони приділили особливу увагу захисту персональних даних.

"Авторизація здійснюється через BankID, сам застосунок побудовано відповідно до кращих практик індустрії, усі дані передаються та зберігаються на смартфоні користувача виключно у зашифрованому вигляді, посилена процедура автентифікації між додатком та сервером", — розповідають в EPAM Systems.

"Слід зазначити, що дані користувачів не зберігаються на сторонніх сховищах, а передаються транзитом через захищений хмарний сервер", — додають в компанії.

Сервери EPAM для роботи "Дія" не використовуються. Для виявленя потенційних вразливостей мобільний додаток і його серверна частина пройшли кілька етапів перевірок, у тому числі тест на проникнення.

Серед 35 волонтерів компанії були архітектори, інженери, тестувальники, аналітики, фахівці з кібер-безпеки. З кожним із волонтерів було підписано угоду про нерозголошення інформації.