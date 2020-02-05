Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування

З чого все почалось

Створити державну програму для підтримки стартапів запропонував уряд Володимира Гройсмана. У липні 2019 року тодішній прем'єр та міністерка фінансів Оксана Маркарова анонсували запуск Українського фонду стартапів із статутним капіталом 390 млн грн.

Маркарова тоді наголосила, що пріоритетне завдання — знайти спільне фінансування, і уряд буде долучати до наповнення фонду донорів. Підтримка стартапів — грантова, без додаткових умов повернення коштів.

Схожі державні програми успішно існують у Польщі (Польська агенція розвитку підприємництва), "країні стартапів" Ізраїлі ("Технологічні теплиці") та Естонії (Фонд сприяння розвитку підприємництва). Цей список можна доповнювати.

Також в уряді тоді наголосили, що не будуть втручатися в процес ухвалення рішень, це робитимуть експерти на чолі з новоствореною наглядовою радою. До кінця 2019 року сформувалася наглядова рада фонду та була набрана команда.

До наглядової ради увійшли люди, відомі в колах інвестицій та бізнесу: Леся Севрук, директорка Eastern Consulting Group, Олена Кошерна, співзасновниця Horizon Capital, Вікторія Тігіпко, засновниця TA Ventures, ексдружина Сергія Тігіпка, Дмитро Шимків, голова ради директорів Darnitsa Group, ексзаступник голови АП.

До ради також увійшли заступник міністерки фінансів Юрій Джигир та заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

У структурі фонду саме наглядова рада ухвалює остаточні рішення з фінансування стартапів, підбору експертів та працівників фонду. Органом управління фонду є Мінфін.

Так все починалось. Міністерка фінансів Оксана Маркарова та тодішній прем'єр Володимир Гройсман анонсують запуск фонду.

У грудні новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук та Оксана Маркарова анонсували старт прийому заявок від стартап-команд. Уряд збільшив розмір капіталу фонду до 440 млн грн. За словами Гончарука, на 2020 рік було заплановано виділити 240 млн грн. Тоді ж були оголошені і умови підтримки стартапів.

Перший варіант — виділення 25 тис дол для команд на стадії pre-seed, коли стартап ще не створив життєздатний продукт. Другий — 50 тис дол для стартапів на стадії seed, коли стартап має продукт і готовий до виходу на ринок. Команда може отримати 25 тис дол, а після цього "вирости" й отримати ще 50 тис дол.

Гончарук заявив, що до кінця 2019 року уряд планує витратити 40 млн грн на підтримку перших стартапів та провести перший pitch-day. Це подія, коли стартапи презентують свої продукти перед членами комісії. Утім, через недостатню кількість якісних заявок захід перенесли на січень 2020 року.

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Хто може отримати фінансування

Отримати грант можуть юридична особа або ФОП, які подадуть заявку через онлайн-платформу фонду та успішно виступлять на pitch-day.

Особливу увагу фонд приділятиме стартапам у сферах штучного інтелекту, доповненої реальності, BigData, блокчейну, кібербезпеки, медицини, фінансових та освітніх технологій, електронної комерції, інтернету речей.

Фонд не підтримуватиме проєкти, пов'язані з організацією азартних ігор, виробництвом та реалізацією алкогольних і тютюнових виробів, зброї, боєприпасів, ядерних матеріалів.

Нещодавно фонд провів перший pitch-day та визначив переможців. Серед них — вантажні безпілотники від стартапу AeroDrone, оцінка локацій для розміщення бізнесу від GeoDesign.info та стартап з виробництва пакетів з біопластику на крохмалі BIOC. Серед команд також "пітчилися" стартапи з аграрного сектору, хмарних рішень для бізнесу та юриспруденції — доволі широкий діапазон.

На черзі другий pitch-day, який пройде орієнтовно в кінці лютого.

Як подати стартап

До 22 січня на платформі УФС зареєструвалося понад 300 стартапів, 130 з них були оцінені експертами, 12 набрали прохідний бал і були запрошені на pitch-day.

Для участі в програмі фонду треба зареєструватися та надіслати заявку з анотацією стартапу українською та англійською мовами, кошторисом, прогнозними фінансовими показниками та офіційними документами.

Найважливіше — якісно прописати п'ять базових складових стартапу. У відсотках показана важливість кожного пункту, яку експерти враховують при оцінюванні.

Команда, вага 23%: досвід ведення бізнесу, управління стартапами, участі в інкубаторах. Ринок, 21%: аналіз конкурентів, потенціал зростання ринку продукту, як продукт вирішує потребу. Продукт, 20%: бізнес-модель, план виробництва продукту в Україні. Технологія, 18%: експертна оцінка якості технології, потенціал для оновлення. Стратегія, 18%: стратегія ухвалення рішень, вихід на ринок, докази реальних потреб у продукті.

Як проходить відбір

Стартапи відбирають онлайн та офлайн.

Онлайн-етап. Стартап подає заявку, експерти оцінюють її за згаданими п'ятьма категоріями. Кожна категорія оцінюється за шкалою від одного до п'яти балів, прохідний бал — 12. Стартап повинні оцінити мінімум два експерти. Якщо команда не назбирала достатньо балів, вона отримує фідбек і може спробувати пізніше.

"Є стартапи з великим потенціалом, які не набрали достатньо балів. Це не означає, що вони залишають програму. Стартапи отримують оцінку експерта, бачать коментарі і можуть змінити заявку та подати її знову. Ймовірність пройти відбір вдруге підвищується", — розповідає директор фонду Павло Карташов.

Офлайн-етап. Стартап "пітчиться" перед конкурсною комісією.

Акумулювавши достатню кількість якісних стартапів, фонд оголошує pitch-day. Представники стартапів перед конкурсною комісією розповідають про себе і відповідають на питання. Такі події відкриті для преси та всіх охочих.

Після цього комісія формує рейтинг стартапів, передає його наглядовій раді, яка вирішує питання фінансування. Як пояснюють у фонді, з дванадцяти стартап-проєктів, які були представлені комісії, отримати фінансування зможуть навіть усі дванадцять, якщо їх ідеї виявляться цікавими та реальними.

Директор фонду Павло Карташов

Хто і як ухвалює рішення

Рішення ухвалюють експерти з ринку інновацій, IT та стартапів, яких відібрала наглядова рада фонду. Наразі схвалено близько ста експертів, третина з них має додаткову експертизу та досвід, аби оцінювати "пітчі" стартапів у складі конкурсної комісії.

"Експерти всі зовнішні, наші експерти — це ринок", — пояснюють у фонді.

Один експерт не може водночас оцінювати стартапи онлайн та офлайн, інакше станеться конфлікт інтересів. Остаточне ж рішення щодо фінансування стартапу ухвалює наглядова рада фонду за рекомендаціями комісії після pitch-day.

До речі, УФС продовжує шукати експертів, бо кількість стартапів, які треба оцінити, теж зростає. Щоб стати експертом, треба заповнити заявку на сайті. Фонд буде враховувати ділову репутацію експерта, успішний досвід роботи з інноваційними проєктами та внесок у розвиток стартап-екосистеми України.

Які витрати покриває фонд

Грант від УФС може покривати зарплати спеціалістів, що відповідають ринковому рівню, консультаційні послуги, вартість обладнання для розробки продукту, витрати на реєстрацію патентів та бюджет на маркетинг.

Водночас фонд не буде покривати відсотки або інші виплати за борговими зобов'язаннями, розваги та представницькі витрати, крім участі в конференціях, підбір персоналу та витрати, пов'язані із зміною місця роботи, придбання земельних ділянок, будівель або приміщень, включаючи будь-які види ремонту.

"Стартап може отримувати фінансування частинами. Періодичність виплат може бути квартальною, місячною або будь-якою іншою, яку команда зможе обґрунтувати в бізнес-плані", — наголошує директор УФС.

Що радять експерти

При поданні заявок

Валерія Голєрова, директор з інноваційного розвитку в YEP! Startup Incubators

Визначте, чи потрібна ваша ідея людям

— Найтиповіша помилка — неправильна оцінка попиту. Стартапи опитують мало людей і на підставі такої вибірки роблять висновки, що їх продукт потрібен.

Стартапи часто переоцінюють розмір ринку, орієнтуючись на конкурентів. Беруть велику частку ринку, не розбиваючи його на ніші, переводять ці дані в гроші і кажуть, що є ось такий ринок, хоча насправді він у двадцять разів менший.

Розповідайте про розподіл прибутку в команді

— Стартапи прописують ролі в команді, але рідко хто з них вказує свої частки, тобто як вони збираються ділити прибуток в майбутньому. Для інвестора важливо бачити, що це не одноосібний проєкт, а щось реально командне.

Дмитро Харламов, співзасновник технологічної компанії TSI Analytics Inc, засновник фонду UKickoff

Заявіть про себе у диджиталі

— Майже у всіх засновників та основної команди нема опису, чим вони займаються в диджитал-середовищі, такому як Facebook і LinkedIn.

При оцінці стартапу важливі ваша команда, ваш досвід, чим ви живете, чим цікавитеся, яка філософія життя і з якою енергією ви готові створювати свій продукт чи послугу. Навіть важливо, які ролики на Youtube ви дивитеся.

На пітчингу

Олексій Орап, СЕO та співзасновник компанії Youscan

Конкретика та експертиза команди

— Добре підготовлений виступ справляє враження. Слід чітко пояснювати, що робить продукт, як це виглядає для користувача. Менше абстракції, більше конкретики. Розповідайте про експертизу команди, унікальні знання та досвід, це визначає успішність проєкту. Про це потрібно говорити ледь не на початку.

Олександр Арапов, співзасновник та СРО платформи 3DLOOK

Презентація, клієнти, готовність до масштабування

— "Пітч" потрібно починати з проблеми і з реальних клієнтів стартапу. Говоріть повільно і зрозуміло. Зазвичай спікери нервують, бо хочуть донести багато інформації. Насправді часу для цього буде цілком достатньо. Намагайтеся мислити глобально, думайте про те, як можна масштабувати проєкт.

Наостанок

Сфера стартапів в Україні почала активно розвиватися з 2017 року. Більшою мірою мова йде про акселератори, які прискорюють стартапи з продуктами, меншою — про інкубатори, які вирощують і вчать стартапи майже з нуля.

Більшість з них існують на базі корпоративних організації, фінансованих бізнесом. Також існують окремі спільноти венчурних інвесторів та бізнес-янголів.

Приклад УФС — державного фінансування інновацій — важко пригадати за всю історію незалежності. Чи достатньо цих коштів для запуску ідеї? Це залежить від продукту та стадії стартапу. У будь-якому випадку, експерти сходяться на думці, що, як мінімум, для хорошого початку цих грошей цілком вистачить.

"На ранній стадії стартапи фінансують три F: friends, family, fools. Ця ніша недостатньо заповнена, на ранній стадії ніхто гроші не дає. Можуть бути якісь менторства, але саме фонд виділяє гроші", — наголошує директор фонду.

Тож є надія, що достатнє фінансування при грамотному менеджменті принесе країні якщо не нових "єдинорогів", як Ring або GitLab, то принаймні інноваційний український продукт. Хоча в "єдинорогів" хочеться вірити й надалі.