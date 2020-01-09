Здобутки "влади ФОПів": що зміниться для малого бізнесу в новому році

Люди в масках Джокера на акції “SAVE ФОП” під Верховною Радою/ФОТО РАДІО СВОБОДА

В уряді і парламенті кількість колишніх ФОПів сягнула історичного максимуму. Чи означає це, що у владі є кому дбати про інтереси малого бізнесу?

"Влада ФОПів", як її іноді називають, справді номінально такою є.

У складі нинішнього кабінету міністрів екс-ФОПів половина. За даними автора, серед народних депутатів 125 точно були ФОПами і ще 117 "під підозрою" – можливо, це їхні повні тезки.Очікувано найбільше колишніх ФОПів серед представників "Слуги народу" – 108 доведених та 66 імовірних.

Дані свідчать про те, що в системі влади є кому висувати законодавчі ініціативи для поліпшення умов роботи малого бізнесу.

До того ж, багато ФОПів на виборах підтримувало нову команду. Якщо й не 73%, то все одно статистично це була більшість. Але дуже швидко їхні шляхи розійшлись і тепер ФОПи протестують проти політики нової влади.

Які саме новації "команди Зеленського" викликають обурення малого бізнесу?

Автор нагадує, що змінилось за останні чотири місяці в законодавстві, яке стосується ФОПів, що їх чекає незабаром, та розглядає, як малий бізнес може у подальшому вибудовувати відносини з владою.

Будемо битися чи миритися

Якщо на терези покласти все, що "влада ФОПів" зробила для тих же самих ФОПів, то виявиться, що відділити зраду від перемоги дуже складно. Навіть якщо відкинути всі озвучені наміри й дивитися лише на вже реалізоване.

Серед астрономічної кількості нових законів та підзаконних актів ті, що стосуються ФОПів, можна виокремити лише в ручному режимі.

Нагадаємо, про що саме йдеться, і що чекає малий бізнес в недалекому майбутньому.

ПЕРШЕ. Обов'язкове використання касових апаратів (РРО) та "кешбек"

Документи: Закони про РРО та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

Це, без сумніву, найрезонансніші та найважливіші ініціативи нової влади щодо малого бізнесу. Згадані закони Рада ухвалила у вересні 2019 року і вони ще не набули чинності, але викликали серйозні протести й навіть спровокували створення окремого руху #SaveФОП.

Наміри, задекларовані урядом у цих документах, цілком шляхетні: великі компанії прикриваються ФОПами для приховування обігу, бо коли чек покупцеві дає не крамниця, а ФОП, то ліміт прибутку 5 млн грн він може отримувати за один день – і про це ніхто не дізнається.

Потім виявилося, що влада таким чином планує вбити ще кількох "зайців": виключення людського чинника у спілкуванні платника податків і податкового органу шляхом діджиталізації, боротьба з контрабандою, врегулювання торгівлі через інтернет тощо.

Якби ці закони справді були націлені проти несумлінного бізнесу, то ФОПи би їх підтримали. Але тут є нюанси.

По-перше, ніяк не вирішується проблема "псевдо-ФОПів", що обслуговують великі фірми. Велике підприємство може собі дозволити фахового бухгалтера, який креативно зведе всі потрібні цифри і буде вести перемовини з контролюючими органами. У крайньому разі можна просто збільшити кількість "псевдо-ФОПів".

По-друге, вищезгадані закони роблять вигідною роботу в "тіні". Якщо податкова не знає про твоє існування, то інспектор не прийде до тебе з перевіркою, а всі інші питання вирішать "зв’язки" або "криша" у потрібних органах.

По-третє, зобов’язання щодо використання РРО в такому вигляді руйнують принцип спрощеної системи оподаткування і роблять усіх малих підприємців порушниками, даючи перевіряльникам привід почати "кошмарити" будь-якого ФОПа.

"...речь идет не просто о том, чтобы выбить сумму в чеке, весь товар должен быть отсканирован (вручную!), введен в память, и за каждую ошибку – штраф! Ну и не поторгуешься, соответственно. А для "рисковых категорий", в которых одежда, в том числе подержанная, "отели" (апартаменты посуточно), "рестораны" (любые кафе), вся бытовая техника и электроника – полный товарный учет с первичными документами. Так что главное: теперь у налогового инспектора будет железный повод прийти с проверкой к любому ФОПу, даже если он не торгует за кэш". Старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський. Джерело: Деньги.UA

Тобто, більшості підприємців доведеться або купувати лояльність податкової, або йти повністю в "тінь".

По-четверте, є велика вірогідність, що держава не зможе контролювати виконання цього закону, і тотальну фіскалізацію підприємці просто саботують.

До слова, і зараз ФОПів практично не перевіряють. Про яку невідворотність покарання можна говорити, якщо нереально перевірити 1,5 млн ФОПів? Це заохочує підприємців порушувати правила.

По-п’яте, можливість заробити на компенсації частини штрафних санкцій через механізм "кешбеку" стимулює недобросовісних покупців скаржитися на роздрібного торговця за реалізацію товару без РРО. Loading...

ДРУГЕ. Відтепер можна обирати будь-яке відділення податкової

Документ: Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав власності.

Згідно із згаданим законом відтепер для державної реєстрації ФОП документи можна подавати до будь-якого суб’єкта державної реєстрації у межах України, як в електронній, так і в паперовій формі.

За новим екстериторіальним принципом ФОП фактично може вибирати собі улюблене відділення податкової, куди надаватиме звіти – вказувати потрібно адресу фактичного проживання, а не місце реєстрації. Для цього достатньо лише написати заяву на сайті Мін’юсту.

Це дуже зручно не лише через те, що нікуди не треба виходити з дому, а й через випадаючий список із варіантами та можливістю одним махом написати і заяву про сплату єдиного податку.

Єдиний мінус – пілотний режим. Додавання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування – це окремий квест. І дізнатися про те, прийнято чи відхилено заяву, можна лише через добу.

ТРЕТЄ. Податки зростуть

Документ: Закон про Державний бюджет України на 2020 рік.

Зріс розмір прожиткового мінімуму і все, що до нього прив’язано: мінімальний розмір посадового окладу, декретні виплати тощо.

Зростає також неоподатковуваний мінімум доходу громадян – НМДГ, який є базою для нарахування штрафних санкцій, тож призводить до їх зростання.

Також зростає мінімальна заробітна плата, а разом із нею й ЄСВ – єдиний соціальний внесок, який сплачують ФОПи.

Так, ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року платитимуть 1249,26 грн на місяць (1039,06 грн – ЄСВ, 210,2 грн – єдиного податку).

ФОПи на другій групі спрощеної системи – 1983,66 грн на місяць (1039,06 грн – ЄСВ і 944,6 грн – єдиного податку).

Для третьої групи спрощеної системи розмір єдиного податку буде залежати від розміру доходу та системи, яку вибере платник: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які платять податок на додану вартість (ПДВ) і 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить.

Система оподаткування Єдиний податок ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати) ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) Військовий збір Всього за місяць І група єдиного податку 210,20 грн (до 10% від прожиткового мінімуму працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1249,26 грн ІІ група єдиного податку 944,60 грн (до 20% від мінімальної заробітної плати) 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1983,66 грн ІІІ група єдиного податку (без ПДВ) 5% від доходу 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1039,06 грн + 5% від доходу ІІІ група єдиного податку (з ПДВ) 3% від доходу + 20% ПДВ 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1039,06 грн + 5% від доходу Загальна система оподаткування не сплачується 1039,06 грн 18% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) 1,5% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) 1039,06 грн + 18% ПДФО + 1,5% військовий збір За найманого працівника не сплачується 1039,06 грн (22% від окладу) 850,14 грн (18% від окладу) 70,85 грн (1,5% від окладу) 1960,05 грн

ЧЕТВЕРТЕ. Тиск зменшується, штрафи зростають

Документ: Закон про зменшення тиску на бізнес

Він вилучає з Кримінального кодексу статтю 205 ("Фіктивне підприємництво") та підвищує пороги для кваліфікації діяння за статтею 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)").

Раніше відповідальність за фіктивне підприємництво була не особливо суворою – і кількість обвинувальних вироків, і сума сплачених штрафів були мізерними.

Проте вироки за статтею 205 Кримінального кодексу завжди були зручним інструментом для тиску на бізнес. Як мінімум це давало фіскалам підстави для донарахування контрагентам податкових зобов’язань або для зменшення розміру бюджетного відшкодування ПДВ.

Із статтею 212 КК відбулися двосторонні метаморфози. З одного боку, удвічі-втричі зросли розміри сум фактичного ухилення від сплати податків, за які підприємця можна притягнути до відповідальності.

Розміри сум ухилення, за які можна притягнути підприємця до відповідальності

Раніше Тепер Значний розмір 1 000 неоподаткованих мінімумів (960 500 грн) 3 000 неоподаткованих мінімумів (2 881 500 грн) Великий розмір 3 000 неоподаткованих мінімумів (2 881 500 грн) 5 000 неоподаткованих мінімумів (4 802 500 грн) Особливо великий розмір 5 000 неоподаткованих мінімумів (4 802 500 грн) 7 000 неоподаткованих мінімумів (6 723 500 грн)

З іншого боку, і штрафи за ухилення від сплати податків зросли – від 3-5 до 5-7 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

П’ЯТЕ. Єдиний рахунок для сплати ЄСВ і ПДФО

Документи: Закони про збір та облік ЄСВ та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.

Вони набули чинності з 1 січня 2020 року. Мета знову ж таки шляхетна: запровадження нової об’єднаної звітності з ЄСВ та ПДФО, більш уніфікованої з єдиним встановленим терміном подання.

Запровадження єдиного рахунку покликано спростити сплату податкових платежів і зменшити кількість помилково або надміру сплачених податків. Проте реалізація знову шкутильгає.

Статті 9 та 10 Податкового кодексу, які визначають вичерпний перелік загальнодержавних податків та зборів та місцевих податків, не передбачають єдиного соціального внеску.

Навіть більше – закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" говорить: "Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску". Це підтвердили і в ДФС.

Виходить, що Податковий кодекс узагалі не має перетинатися з ЄСВ. А це означає, що відповідні зміни в законодавстві можуть призвести до великої кількості податкових спорів.

ШОСТЕ. Дільяність ФОПів в чітких межах

Документ: Наказ Мінфіну "Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку".

Не всі зміни, які містить цей наказ, є косметичними. Наприклад, тепер при заповненні рядка "Місце провадження господарської діяльності" треба вказати не лише індекс, найменування населеного пункту й адресу місця провадження госпдіяльності, а й код за КОАТУУ за кожним місцем.

Проте ФОП може не знати, де саме вестиме діяльність – наприклад, концертну або виставкову. Що тоді?

На різних ресурсах радять або вказувати "Надання послуг на території України", або про всяк випадок перелічити через кому всі коди за КОАТУУ за всіма областями України. Проте в податковій можуть запропонувати вказати КОАТУУ найбільш імовірного місця – мовляв, "хто там перевірятиме".

Щодо послуг перевезень, то без консультації податківців це взагалі неможливо заповнити.

Що далі?

Багато ФОПів на виборах підтримувало нову команду, але з перших днів її роботи з’явилося й чимало незадоволених. Проте не варто звинувачувати нову владу у замаху на навмисне вбивство підприємництва в Україні.

Так само марно сподіватися, що колишні ФОПи-міністри ніколи не підуть проти інтересів малого бізнесу, а якщо й підуть, то колишні ФОПи-нардепи заблокують таку ініціативу.

Перелічені нововведення свідчать про те, що у нинішньої влади нема чіткого плану, що робити з малими підприємцями. Її спроби змінити правила гри виглядають хаотичними, без розуміння кінцевої мети. Ніби влада дуже хотіла би допомогти малому й середньому бізнесу, але не уявляє, як це можна зробити.

Виявляється, проблема не в тому, щоб завести у владу ФОПів, а в тому, щоб туди потрапили професіонали, які розуміють механізми, процеси та наслідки, і зацікавлені в розвитку малого бізнесу.

Можливо, на часі створення ФОПами власної політичної сили, яка буде відстоювати їхні права й інтереси. Однак ресурсів для цього поки що нема. Наразі найбільш реалістичний варіант – вчитися тиснути на ту владу, яка є. І, здається, ФОПи поступово теж починають це розуміти.

Атанайя Та, журналістка, громадський діяч, письменниця