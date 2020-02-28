Як і чому була створена "Дія.Бізнес" — перша екосистема для підприємців

Уряд презентував онлайн-платформу "Дія.Бізнес", призначену для підприємців. Як вона працює? Які функції пропонуються? Чи справді сайт буде корисний для бізнесменів?

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан 28 лютого представила сайт "Дія.Бізнес", який призначений для майбутніх та досвідчених підприємців. Сайт створений з метою зібрати в одному місці відповіді на всі питання підприємців.

Зокрема, там можна переглянути:

— каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами, перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу через проходження тесту; — сервіси — онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці; — довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України; — кейси — історії успіху простих людей, які хотіли розпочати свою власну справу; — консалтинг-зона — можливість консультацій із фахівцями за допомогою відеомесенджера. Підприємці зможуть отримувати консультації із систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів. Цей блок запрацює пізніше, наприкінці квітня.

Хто і навіщо створив сайт "Дія.Бізнес"

Ідеологом створення порталу стало міністерство цифрової трансформації.

"Ми маємо велику філософію трансформувати життя людей, інституції та бізнес на краще за допомогою цифрових технологій, — пояснює Валерія Іонан, яка до роботи в міністерстві була підприємцем, керуючим партнером компанії Quadrate 28, що надає маркетингові послуги малому і середньому бізнесу. — І у нас є чотири амбітних цілі на три роки, над якими працює все міністерство".

Крім них міністерство також працює над сприянням розвитку малого і середнього підприємництва. З цією метою в найближчий час буде запущений портал державних онлайн послуг "Дія". Вже тестується перша послуга для цього порталу: відкриття і закриття ФОП.

Відповідно до світової статистики, 80% малого бізнесу закривається в перший рік роботи. 50% від решти переживають 5 років.

"Долиною смерті" називається період, коли підприємець зіштовхується з різними кризами одночасно, наприклад, з кризою масштабування, кризою бізнес-моделі і таке інше. При цьому потрібно розуміти, що середній вік українського підприємця 45 років для чоловіків і 43 роки для жінок. Лише 16% — це молоді підприємці у віці від 18 до 35 років. Для допомоги підприємцям в подоланні криз мінцифри прагне створити для них інформаційну екосистему.

У підприємців з’явиться екосистема

"Підприємці стикаються з дуже різними викликами, — пояснює Валерія Іонан. — Ми говоримо про оподаткування, про певні регуляторні політики, про відсутність достатньої освіти для підприємців. Така освіта насправді повинна починатися зі шкільної парти продовжуватися в університеті і потім бути доступною для всіх бажаючих в будь-якому віці.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан

У нас є проблема кадрового голоду, яка сильно зачіпає підприємців. Адже коли у вас є власний бізнес, дуже важко одному поставити його на правильний потік. Для цього необхідна команда. Спробуйте знайти класного маркетолога в Вінниці, чи фінансиста в Житомирі, чи просто гарного менеджера з продажів в певному регіоні. Це досить складна задача для багатьох.

І ми розуміємо, що цю екосистему потрібна відбудовувати. Тому Міністерство цифрової трансформації в найближчі кілька років зконцентрується на цьому".

Зокрема, міністерство планує створити консалтинг-зони для підприємців. Це будуть фізичні місця, куди кожен підприємець матиме можливість звернутися і отримати консультацію по одному з 12 різних напрямків, починаючи від валідації бізнес-ідеї, закінчуючи фінансовим менеджментом, маркетингом, пошуком фінансування, юридичною підтримкою.

Перед тим як взятися за реалізацію цієї ідеї міністерство провело багато досліджень, опитувань, ряд стратегічних сесій з експертним середовищем, щоб створити документ під назвою "Життєвий цикл підприємця".

Цей документ допомагає прослідкувати кожен етап від моменту, коли:

— у підприємця виникає бажання або потреба бути підприємцем; — він іде в сім'ю, розповідає про свою ідею; — його відмовляють — він все-таки збирається з силами, робить свій перший MVP (мінімально життєздатний продукт); — потім перший продукт; — шукає клієнтів; — у нього відбувається перший контакт з державою, коли він зазвичай реєструє компанію; — він виходить на рівень нуля; — потім беззбитковості; — потім на рівень зарплати; — потім він переживає перші втрати: втрачає гроші або команду. Це якраз той момент, коли багато хто здається; — переглядає бізнес-модель; — виходить на нові ринки, масштабується.

І аж до моменту, коли підприємець приймає рішення вийти з бізнесу або закрити бізнес. Кожен з цих етапів супроводжується окремими потребами, проблемами і ризиками, з якими зіштовхуються підприємці і в вирішенні яких вони потребують допомоги. В той же час, дослідження мінцифри виявило багато проблем навіть з таким простим питанням як доступ підприємців до інформації. Тому в міністерстві вирішили переформатувати концепцію проекту і розділили проект на дві частини: онлайн-платформу і мережу оffline хабів.