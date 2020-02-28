Як і чому була створена "Дія.Бізнес" — перша екосистема для підприємців
Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан 28 лютого представила сайт "Дія.Бізнес", який призначений для майбутніх та досвідчених підприємців. Сайт створений з метою зібрати в одному місці відповіді на всі питання підприємців.
Зокрема, там можна переглянути:
— каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами, перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу через проходження тесту;
— сервіси — онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці;
— довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України;
— кейси — історії успіху простих людей, які хотіли розпочати свою власну справу;
— консалтинг-зона — можливість консультацій із фахівцями за допомогою відеомесенджера. Підприємці зможуть отримувати консультації із систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів. Цей блок запрацює пізніше, наприкінці квітня.
Хто і навіщо створив сайт "Дія.Бізнес"
Ідеологом створення порталу стало міністерство цифрової трансформації.
"Ми маємо велику філософію трансформувати життя людей, інституції та бізнес на краще за допомогою цифрових технологій, — пояснює Валерія Іонан, яка до роботи в міністерстві була підприємцем, керуючим партнером компанії Quadrate 28, що надає маркетингові послуги малому і середньому бізнесу. — І у нас є чотири амбітних цілі на три роки, над якими працює все міністерство".
Крім них міністерство також працює над сприянням розвитку малого і середнього підприємництва. З цією метою в найближчий час буде запущений портал державних онлайн послуг "Дія". Вже тестується перша послуга для цього порталу: відкриття і закриття ФОП.
Відповідно до світової статистики, 80% малого бізнесу закривається в перший рік роботи. 50% від решти переживають 5 років.
"Долиною смерті" називається період, коли підприємець зіштовхується з різними кризами одночасно, наприклад, з кризою масштабування, кризою бізнес-моделі і таке інше. При цьому потрібно розуміти, що середній вік українського підприємця 45 років для чоловіків і 43 роки для жінок. Лише 16% — це молоді підприємці у віці від 18 до 35 років. Для допомоги підприємцям в подоланні криз мінцифри прагне створити для них інформаційну екосистему.
У підприємців з’явиться екосистема
"Підприємці стикаються з дуже різними викликами, — пояснює Валерія Іонан. — Ми говоримо про оподаткування, про певні регуляторні політики, про відсутність достатньої освіти для підприємців. Така освіта насправді повинна починатися зі шкільної парти продовжуватися в університеті і потім бути доступною для всіх бажаючих в будь-якому віці.
У нас є проблема кадрового голоду, яка сильно зачіпає підприємців. Адже коли у вас є власний бізнес, дуже важко одному поставити його на правильний потік. Для цього необхідна команда. Спробуйте знайти класного маркетолога в Вінниці, чи фінансиста в Житомирі, чи просто гарного менеджера з продажів в певному регіоні. Це досить складна задача для багатьох.
І ми розуміємо, що цю екосистему потрібна відбудовувати. Тому Міністерство цифрової трансформації в найближчі кілька років зконцентрується на цьому".
Зокрема, міністерство планує створити консалтинг-зони для підприємців. Це будуть фізичні місця, куди кожен підприємець матиме можливість звернутися і отримати консультацію по одному з 12 різних напрямків, починаючи від валідації бізнес-ідеї, закінчуючи фінансовим менеджментом, маркетингом, пошуком фінансування, юридичною підтримкою.
Перед тим як взятися за реалізацію цієї ідеї міністерство провело багато досліджень, опитувань, ряд стратегічних сесій з експертним середовищем, щоб створити документ під назвою "Життєвий цикл підприємця".
Цей документ допомагає прослідкувати кожен етап від моменту, коли:
— у підприємця виникає бажання або потреба бути підприємцем;
— він іде в сім'ю, розповідає про свою ідею;
— його відмовляють
— він все-таки збирається з силами, робить свій перший MVP (мінімально життєздатний продукт);
— потім перший продукт;
— шукає клієнтів;
— у нього відбувається перший контакт з державою, коли він зазвичай реєструє компанію;
— він виходить на рівень нуля;
— потім беззбитковості;
— потім на рівень зарплати;
— потім він переживає перші втрати: втрачає гроші або команду. Це якраз той момент, коли багато хто здається;
— переглядає бізнес-модель;
— виходить на нові ринки, масштабується.
І аж до моменту, коли підприємець приймає рішення вийти з бізнесу або закрити бізнес. Кожен з цих етапів супроводжується окремими потребами, проблемами і ризиками, з якими зіштовхуються підприємці і в вирішенні яких вони потребують допомоги. В той же час, дослідження мінцифри виявило багато проблем навіть з таким простим питанням як доступ підприємців до інформації. Тому в міністерстві вирішили переформатувати концепцію проекту і розділили проект на дві частини: онлайн-платформу і мережу оffline хабів.
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