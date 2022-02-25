Власники карток підсанкційних банків РФ не зможуть користуватися Apple Pay та Google Pay

Клієнти російських банків, які потрапили під міжнародні санкції за агресію проти України, не зможуть скористатися сервісами Apple Pay та Google Pay.

Про це повідомив російський центробанк.

"Також картки цих банків не зможуть користуватися сервісами Apple Pay, Google Pay, але стандартна контактна чи безконтактна оплата за цими картками доступна у повному обсязі на всій території Росії", — пояснили там.

Зазначається, що йдеться про картки російських банків групи "ВТБ", "Совкомбанка", "Новікомбанка", "Промсвязьбанка", банку "Откритія", які потрапили під санкції США та країн Заходу.

Власники карток цих підсанкційних банків не зможуть розраховуватися ними за кордоном (як контактно, так і безконтактно), використовувати ці картки для оплати товарів в онлайн-магазинах та агрегаторів послуг, зареєстрованих у країнах, які підтримують санкції Заходу.

Разом з цим, від обслуговування клієнтів з Росії та Білорусі відмовилася литовська платіжна система Paysera.

Компанія закриє всі рахунки фізичних та юридичних осіб, припинить введення та виведення коштів з рахунками російських чи білоруських банків, не відкриватиме нових рахунків компаніям, хоча б один акціонер яких є громадянином Росії чи Білорусі.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії за початок нею широкомасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, санкції передбачають експортні обмеження, санкції проти ВТБ, а також санкції на експорт високотехнологічної продукції в Росію.

"Сьогодні ми наклали санкції на ще 4 російські банки, в тому числі ВТБ, другий найбільший барк Росії з активами $250 млрд", — додав він.

"У вівторок ми закрили можливість для російського уряду позичати у американських та європейських інвесторів. Тепер ми запровадимо ті самі обмеження для найбільших російських державних підприємств — компаній з активами понад $1,4 трильйона", — підкреслив Байден.