Зеленский анонсировал 5% кредиты на 1,5 миллиона для бизнеса
Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинский из-за рубежа, первый этап возможность получить доступные кредиты на собственное дело.
Об этом президент сообщил через свою Facebook-страницу.
"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 млн и мы очень хотим чтобы вы вернулись домой.
Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались.
Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил президент.
Зеленский рассказал, что первый этап программы это доступные кредиты для собственного дела на сумму в 1,5 миллиона гривень на 5 лет со следующими условиями:
- 5% для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места
- 7% для бизнеса с выручкой до 25 млн гривень, который не создаст новых рабочих мест. В этом случае за каждого нового работника ставка будет снижаться на 0,5%.
- 9% для уже работающего бизнеса, который имеет выручку 25-50 млн грн.
Детали программы Зеленский обещал рассказать позже.
Экономическая правда
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