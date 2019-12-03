Зеленский анонсировал 5% кредиты на 1,5 миллиона для бизнеса

Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинский из-за рубежа, первый этап возможность получить доступные кредиты на собственное дело.

Об этом президент сообщил через свою Facebook-страницу.

"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 млн и мы очень хотим чтобы вы вернулись домой.

Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались.

Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил президент.

Зеленский рассказал, что первый этап программы это доступные кредиты для собственного дела на сумму в 1,5 миллиона гривень на 5 лет со следующими условиями:

- 5% для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места

- 7% для бизнеса с выручкой до 25 млн гривень, который не создаст новых рабочих мест. В этом случае за каждого нового работника ставка будет снижаться на 0,5%.

- 9% для уже работающего бизнеса, который имеет выручку 25-50 млн грн.

Детали программы Зеленский обещал рассказать позже.



Экономическая правда