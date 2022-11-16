NASA здійснило запуск Artemis I в рамках першої за пів століття місії на Місяць 

Фото запуску місії Artemis I nasa

NASA у середу з третьої спроби вдалося запустити ракету в рамках Artemis I – першої місії на Місяць за пʼять десятиліть.

Про це пише Financial Times, NASA у Twitter.

Дебютний запуск шеститижневого випробувального польоту без екіпажу навколо Місяця відбувся з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 November 16, 2022

Попередні дві спроби запуску у серпні та вересні довелося переносити через проблеми з протіканням клапанів у паливопроводі. Хоча в середу інженери NASA зафіксували так ж проблему за три години до запуску, її вдалося вчасно ліквідувати.

Попри те, що на борту немає людей, Оріон перевозить імітацію екіпажу з трьох манекенів з датчиками для вимірювання рівня радіації та іншого впливу, який відчували б астронавти в реальному житті.

Програма Artemis спрямована на повернення астронавтів на Місяць вже у 2025 році після п’ятидесятилітньої перерви. Дванадцять астронавтів ходили по Місяцю під час шести пілотованих місій "Аполлон", які висаджувалися з 1969 по 1972 роки. Це були єдині космічні польоти, які поки що дозволили відправити людей на поверхню Місяця.

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Нагадуємо:

У понеділок, 29 серпня, NASA готувалося запустити ракету в рамках першої місії на Місяць за пʼять десятиліть Artemis I, проте через проблеми з двигуном запуск довелося перенести.

Сполучені Штати відправлять на Місяць місію з екіпажем "не раніше 2025 року".

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".