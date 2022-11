NASA здійснило запуск Artemis I в рамках першої за пів століття місії на Місяць 

NASA у середу з третьої спроби вдалося запустити ракету в рамках Artemis I – першої місії на Місяць за пʼять десятиліть.

Про це пише Financial Times, NASA у Twitter.

Дебютний запуск шеститижневого випробувального польоту без екіпажу навколо Місяця відбувся з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9