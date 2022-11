NASA осуществило запуск Artemis I в рамках первой за полвека миссии на Луну 

NASA в среду с третьей попытки удалось запустить ракету в рамках Artemis I - первой миссии на Луну за пять десятилетий.

Об этом пишет Financial Times, NASA в Twitter.

Дебютный запуск шестинедельного испытательного полета без экипажа вокруг Луны состоялся из Космического центра Кеннеди во Флориде.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9