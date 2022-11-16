NASA осуществило запуск Artemis I в рамках первой за полвека миссии на Луну 

Фото запуска миссии Artemis I nasa

NASA в среду с третьей попытки удалось запустить ракету в рамках Artemis I - первой миссии на Луну за пять десятилетий.

Об этом пишет Financial Times, NASA в Twitter.

Дебютный запуск шестинедельного испытательного полета без экипажа вокруг Луны состоялся из Космического центра Кеннеди во Флориде.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 November 16, 2022

Предыдущие две попытки запуска в августе и сентябре пришлось переносить из-за проблем с протеканием клапанов в топливопроводе. Хотя в среду инженеры NASA зафиксировали такую же проблему за три часа до запуска, ее удалось вовремя ликвидировать.

Несмотря на то, что на борту нет людей, Орион перевозит имитацию экипажа из трех манекенов с датчиками для измерения уровня радиации и другого воздействия, которое испытывали бы астронавты в реальной жизни.

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Программа Artemis направлена на возвращение астронавтов на Луну уже в 2025 году после пятидесятилетнего перерыва. Двенадцать астронавтов ходили по Луне во время шести пилотируемых миссий "Аполлон", которые высаживались с 1969 по 1972 годы. Это были единственные космические полеты, которые пока позволили отправить людей на поверхность Луны.

Напоминаем:

В понедельник, 29 августа, NASA готовилось запустить ракету в рамках первой миссии на Луну за пять десятилетий Artemis I, однако из-за проблем с двигателем запуск пришлось перенести.

Соединенные Штаты отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило большое испытание ракеты, которая способна доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".