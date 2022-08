NASA перенесло запуск Artemis I в рамках першої за 50 років місії на Місяць 

У понеділок NASA готувалося запустити ракету в рамках першої місії на Місяць за пʼять десятиліть Artemis I, проте через проблеми з двигуном запуск довелося перенести.

Про це повідомляє NASA, Reuters.

"Запуск Artemis I сьогодні не відбувається, оскільки команди вирішують проблему з двигуном. Команди продовжуватимуть збирати дані, і ми повідомимо вас про час наступної спроби запуску", – повідомило управління у Twitter.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom