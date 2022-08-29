NASA перенесло запуск Artemis I в рамках першої за 50 років місії на Місяць 

скріншот з трансляції nasa

У понеділок NASA готувалося запустити ракету в рамках першої місії на Місяць за пʼять десятиліть Artemis I, проте через проблеми з двигуном запуск довелося перенести.

Про це повідомляє NASA, Reuters.

"Запуск Artemis I сьогодні не відбувається, оскільки команди вирішують проблему з двигуном. Команди продовжуватимуть збирати дані, і ми повідомимо вас про час наступної спроби запуску", – повідомило управління у Twitter.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom August 29, 2022

Проблема полягає в тому, що подача рідкого водню не охолоджувала належним чином один із чотирьох двигунів основного ступеня ракети, що є частиною підготовки, необхідної перед запалюванням.

У понеділок мав відбутися дебютний запуск шеститижневого випробувального польоту без екіпажу навколо Місяця та назад, що мало розпочати багатомільярдну програму космічного агентства "Artemis", наступницю "Apollo".

Попри те, що на борту не буде людей, Оріон перевозитиме імітацію екіпажу з трьох манекенів: одного чоловіка та двох жінок, оснащених датчиками для вимірювання рівня радіації та іншого впливу, який відчували б астронавти в реальному житті.

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Двоступенева ракета Space Launch System (SLS) заввишки 32 поверхи та її капсула для екіпажу Orion мали бути запущені з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида. Тисячі глядачів зібралися на берегах навколо мису з біноклями в руках.

Програма Artemis спрямована на повернення астронавтів на Місяць вже у 2025 році після п’ятидесятилітньої перерви. Дванадцять астронавтів ходили по Місяцю під час шести пілотованих місій "Аполлон", які висаджувалися з 1969 по 1972 роки. Це були єдині космічні польоти, які поки що дозволили відправити людей на поверхню Місяця.

NASA визначило 2 і 5 вересня як резервні дати запуску у разі провалу 29 серпня.

Розробка космічного корабля SLS-Orion, яка тривала більше десяти років із роками затримок і перевищенням бюджету на мільярди доларів, коштувала NASA щонайменше 37 млрд дол, включно з витратами на проєктування, будівництво, випробування та наземне обладнання.

Нагадуємо:

Сполучені Штати відправлять на Місяць місію з екіпажем "не раніше 2025 року".

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) успішно завершило велике випробування ракети, яка здатна доставити людей на Місяць у рамках місії "Артеміда".