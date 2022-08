ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею – МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція відновила з’єднання з четвертою лінія зв’язку із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська", проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергетики.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює", – заявили в Агентстві, що є структурою ООН.

Зазначається, що ЗАЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, яка за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

Україна також повідомила МАГАТЕ, що внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два діючих блоки ЗАЕС були відключені від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту, а всі системи безпеки залишилися в робочому стані. Усі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач, кажуть в МАГАТЕ з посиланням на українські дані.

#Ukraine said that during the day, #ZNPP at least twice lost connection to the power line but is currently up again. ZNPP remains connected to a 330kV line from the nearby thermal power facility that can provide back-up electricity. All 6 units remain disconnected from the grid.