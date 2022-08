ЗАЭС возобновила соединение с сетью – МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция возобновила соединение с четвертой линия связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская", однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, по крайней мере, дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас оно снова работает", - заявили в Агентстве, что является структурой ООН.

Отмечается, что ЗАЭС остается подключенной к линии 330 кВ от соседней теплоэлектростанции, которая может обеспечить резервную электроэнергию.

Украина также сообщила МАГАТЭ, что в результате обрывов ЛЭП 750 кВ два действующих блока ЗАЭС были отключены от электросети и сработали их системы противоаварийной защиты, а все системы безопасности остались в рабочем состоянии. Все шесть блоков оставались отключенными от сети после восстановления линии электропередач, говорят в МАГАТЭ со ссылкой на украинские данные.

