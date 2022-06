США планують конфіскувати два літаки Абрамовича

США отримали ордер на арешт двох літаків Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, оприлюднені офісом прокурора США Деміана Вільямса.

У понеділок суддя магістрату США Сара Л. Кейв підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER. За даними США, вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів.

Хоча Абрамовича немає в списку російських олігархів, проти яких США ввели санкції через війну в Україні, Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до Росії без необхідної ліцензії. Згідно з свідченням Федерального бюро розслідувань, Dreamliner перебуває в Дубаї з березня, тоді як Gulfstream з того часу перебуває в Москві.

The Boeing (pictured below), bearing tail number P4-BDL and manufacturer serial number 37306, is believed to be worth approximately $350 million pic.twitter.com/Y4bK3Vch0m