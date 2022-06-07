США планують конфіскувати два літаки Абрамовича

Gulfstream G650ER фото прокуратури США

США отримали ордер на арешт двох літаків Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, оприлюднені офісом прокурора США Деміана Вільямса.

У понеділок суддя магістрату США Сара Л. Кейв підписала ордер на арешт Boeing 787-8 Dreamliner і Gulfstream G650ER. За даними США, вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів.

Хоча Абрамовича немає в списку російських олігархів, проти яких США ввели санкції через війну в Україні, Міністерство торгівлі стверджує, що він порушив санкції, реекспортувавши літак до Росії без необхідної ліцензії. Згідно з свідченням Федерального бюро розслідувань, Dreamliner перебуває в Дубаї з березня, тоді як Gulfstream з того часу перебуває в Москві.

The Boeing (pictured below), bearing tail number P4-BDL and manufacturer serial number 37306, is believed to be worth approximately $350 million pic.twitter.com/Y4bK3Vch0m — US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 6, 2022

Арешт демонструє "зобов’язання використовувати всі доступні юридичні інструменти для застосування санкцій та експортного контролю, запроваджених у відповідь на незаконну війну Росії в Україні", – йдеться у заяві Вільямса.

Зазначається, що американські чиновники поновили зусилля щодо введення санкцій проти Абрамовича після того, як його поїздка до Києва для відновлення переговорів провалилася.

За словами урядовців, переслідування літаків Абрамовича було можливим, оскільки санкції забороняють експорт, реекспорт або передачу всередині країни літаків американського виробництва без ліцензії.

"Російські олігархи допомогли створити середовище, яке дозволило Росії вести смертельну війну в Україні", – сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дріскол. "Захоплення їхнього цінного майна, включно з цими двома літаками, — це лише один із способів притягнення до відповідальності тих, хто порушує закони США та підтримує Росію в її спробі завоювати суверенну націю".