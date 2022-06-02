У РФ машинобудівники очікують дефіциту шин для сільгосптехніки

У РФ машинобудівники побоюються нестачі шин для сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, найбільший ризик - у преміальному сегменті, учасники якого припинили постачання до Росії.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що у РФ низку шин для тракторів не випускають, а перебої з постачанням поставлять випуск техніки під загрозу.

Про можливу нестачу шин преміального сегменту заявили, зокрема, в "Мішлен" та Continental. У Bridgestone сказали, що спостерігали дефіцит у преміальному сегменті сільськогосподарських шин у 2021 році.

При цому, основна потреба в шинах для тракторів припадає на початок лютого і триває до кінця квітня, для комбайнів - з середини вересня до середини жовтня, пояснили в компанії.

Традиційно пік попиту на шини для сільськогосподарської техніки припадає на перший квартал, додав експерт компанії "Мішлен".

За його словами, цього року клієнти заздалегідь формували запаси - попит змістився з першого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2021 року. Призупинення постачання у другому кварталі неминуче викличе на ринку дефіцит шин преміальних брендів, підсумував співрозмовник.

Американський Titan має 64,3% у російському підприємстві "Волтайр-Пром", яке, зокрема, випускає шини під цією маркою. За даними компанії, на російське підприємство в 2021 році припадало приблизно 6% світових продажів Titan, але в січні-березні цей показник знизився до 5%. Titan призупинив інвестиції в Росії та знизив завантаження заводу.

Голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД Олександр Алтинов підтвердив, що нестача шин саме деяких типорозмірів спостерігалася і раніше. У Мінпромторгу РФ сказали, що можливості виробників "Волтайр-Пром" і "Нортек" дозволять повністю закрити потреби внутрішнього ринку.

"Імпортозалежність висока, далеко не всі типорозміри виробляються в Росії, особливо для причіпної сільгосптехніки, а також сівалок та культиваторів (малі розміри) та потужних тракторів (великі розміри). Також немає випуску шин низького тиску, наприклад, на обприскувачі.

Найбільший сегмент за обсягом - це причіпна техніка, десятки тисяч машин, за вартістю трактори, ринок яких близько 14 000 одиниць, уточнив Пронін. Китай, Індія, Білорусь продовжують постачати шини, але якщо поставки перервуться, випуск техніки опиниться під загрозою", - визнають учасники ринку.

Економічна правда