В РФ машиностроители ожидают дефицита шин для сельхозтехники

В РФ машиностроители опасаются нехватки шин для сельскохозяйственной и специализированной техники, наибольший риск – в премиальном сегменте, участники которого прекратили поставки в Россию.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что в РФ ряд шин для тракторов не выпускают, а перебои со снабжением поставят выпуск техники под угрозу.

О возможной нехватке шин премиального сегмента заявили, в частности, в "Мишлене" и Continental. Bridgestone сказали, что наблюдали дефицит в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин в 2021 году.

При этом, основная потребность в шинах для тракторов приходится на начало февраля и длится до конца апреля, для комбайнов – с середины сентября по середину октября, пояснили в компании.

Традиционно пик спроса на шины для сельскохозяйственной техники приходится на первый квартал, добавил эксперт компании "Мишлен".

По его словам, в этом году клиенты заранее формировали запасы – спрос сместился с первого квартала 2022 года до четвертого квартала 2021 года. Приостановка поставок во втором квартале неизбежно вызовет на рынке дефицит шин премиальных брендов, подытожил собеседник.

Американский Titan владеет 64,3% в российском предприятии "Волтайр-Пром", которое, в частности, выпускает шины под этой маркой. По данным компании, на российское предприятие в 2021 году приходилось примерно 6% мировых продаж Titan, но в январе-марте этот показатель снизился до 5%. Titan приостановил инвестиции в Россию и снизил загрузку завода.

Глава правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подтвердил, что недостаток шин именно некоторых типоразмеров наблюдался и раньше. В Минпромторге РФ сказали, что возможности производителей "Волтайр-Пром" и "Нортек" позволят полностью закрыть потребности внутреннего рынка.

"Импортозависимость высока, далеко не все типоразмеры производятся в России, особенно для прицепной сельхозтехники, а также сеялок и культиваторов (малые размеры) и мощных тракторов (большие размеры). Также нет выпуска шин низкого давления, например на опрыскиватели.

Самый большой сегмент по объему - это прицепная техника, десятки тысяч машин, по стоимости тракторы, рынок которых около 14 000 единиц, уточнил Пронин. Китай, Индия, Беларусь продолжают снабжать шинами, но если поставки прервутся, выпуск техники окажется под угрозой", - признают участники рынка.

Экономическая правда