Швейцарський машинобудівний концерн Sulzer вирішив піти з Росії

Швейцарський концерн Sulzer, який, зокрема, спеціалізується на виробництві та сервісному обслуговуванні промислових машин та обладнання, оголосив про рішення піти з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Рада директорів Sulzer вирішила ініціювати процес виходу з російського ринку. Процес продажу розпочнеться негайно і слідує за оголошенням Sulzer на початку року про те, що вона вже значно скоротила ділову діяльність в Росії.

Правління шкодує про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів приходить до висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін", - заявили в Sulzer.

Компанія додала, що "прагне продовжувати підтримувати 300 співробітників у Росії в цьому процесі".

Sulzer випускає насоси, верстати та інше промислове обладнання для нафтової, нафтохімічної, целюлозно-паперової та інших галузей, а також займається їх сервісним обслуговуванням. Портфель замовлень за 2021 рік становив близько 3,2 млрд швейцарських франків.

Економічна правда