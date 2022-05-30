Японський виробник спецтехніки Komatsu відновлює постачання запчастин до України

Японська Komatsu, один із найбільших виробників спецтехніки, відновила постачання в Україну запчастин для будівельної та гірничодобувної техніки, які були припинені після вторгнення РФ в Україну в лютому.

Про це пише Nikkei Asia із посиланням на заяву президента японської компанії Хіроюкі Огава.

У Komatsu пояснили: у зв'язку з тим, що російські війська відійшли від Києва та з урахуванням "інших змін на місцях", тепер мають безпечні транспортні шляхи до дистриб'юторів у "безпечних" районах.

"В Україні процвітає гірничодобувна промисловість із видобутку залізняку та інших природних ресурсів. Машини працювали на шахтах після початку бойових дій із Росією, тепер ми відновили постачання запчастин дистриб'юторам", - заявив президент компанії.

Наразі запчастини Komatsu надходять лише в регіони, які вважаються безпечними.

При цьому, для тимчасово окупованих районів України постачання запчастин Komatsu все ще призупинено.

За словами Огави, наразі Komatsu не планує повністю йти з російського ринку.

"Ми несемо відповідальність перед нашими клієнтами і як роботодавець", - сказав він.

"Бізнес працює, як зазвичай, за винятком Росії та Білорусі", - резюмував президент компанії.

Нагадаємо:

У квітні японська Komatsu, один із найбільших виробників будівельної та дорожньої техніки, призупинила виробництво на своєму заводі в Росії через ситуацію в Україні.

Економічна правда