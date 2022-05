Маск призупинив угоду щодо купівлі Twitter: акції соцмережі впали

Мільярдер Ілон Маск заявив, що тимчасово призупинив угоду з купівлі компанії Twitter - він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спам/фейкові облікові записи справді становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.

Про це Маск написав у Twitter.

"Угода з Twitter тимчасово призупинена в очікуванні деталей, які можуть підтвердити попередні підрахунки, що спам/фейкові облікові записи справді становлять менше 5% користувачів мікроблогів", - написав Маск.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn