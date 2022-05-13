Маск призупинив угоду щодо купівлі Twitter: акції соцмережі впали

Мільярдер Ілон Маск заявив, що тимчасово призупинив угоду з купівлі компанії Twitter - він чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що спам/фейкові облікові записи справді становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати.

Про це Маск написав у Twitter.

"Угода з Twitter тимчасово призупинена в очікуванні деталей, які можуть підтвердити попередні підрахунки, що спам/фейкові облікові записи справді становлять менше 5% користувачів мікроблогів", - написав Маск.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn May 13, 2022

Згодом він запевнив, що "все ще має намір придбати" компанію.

Маск у своєму першому твіті опублікував посилання на матеріал Reuters про звіт Twitter, в якому компанія заявила, що фальшиві чи спам-акаунти в першому кварталі 2022 року становили менше 5% щоденних активних користувачів, які можна монетизувати.

Перед цим Маск заявляв, що одним із його пріоритетних завдань буде видалення "спам-ботів".

Акції Twitter впали на 16%, акції Tesla Inc. подорожчали приблизно на 5%, пише Reuters.

Нагадаємо:

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.

Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.

Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.

Економічна правда