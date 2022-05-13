Маск приостановил сделку о покупке Twitter: акции соцсети упали

Миллиардер Илон Маск заявил, что временно приостановил сделку по покупке компании Twitter - он ожидает информации, подтверждающей подсчет, что спам/фейные учетные записи действительно составляют менее 5% от пользователей, которые можно монетизировать.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Соглашение с Twitter временно приостановлено в ожидании деталей, которые могут подтвердить предварительные подсчеты, что спам/фейковые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей микроблогов", - написал Маск.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn May 13, 2022

Позже он заверил, что "все еще намерен приобрести" компанию.

Маск в своем первом твите опубликовал ссылку на материал Reuters об отчете Twitter, в котором компания заявила, что фальшивые или спам-аккаунты в первом квартале 2022 года составляли менее 5% ежедневных активных пользователей, которые можно монетизировать.

Перед этим Маск заявлял, что одной из его приоритетных задач будет удаление "спам-ботов".

Акции Twitter упали на 16%, акции Tesla Inc. подорожали примерно на 5%, пишет Reuters.

Напомним:

25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Основанный 16 лет назад Twitter с 2013 года торгуется на бирже. Через девять лет компания возвращается в частные руки.

Соглашение было единогласно одобрено правлением компании, и, как ожидается, будет завершено в этом году.

Проведение этого соглашения станет самым большим приобретением в истории технологий и, вероятно, будет иметь существенные последствия в течение следующих лет для миллиардов людей, использующих социальные сети.

Экономическая правда