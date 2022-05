Маск приостановил сделку о покупке Twitter: акции соцсети упали

Миллиардер Илон Маск заявил, что временно приостановил сделку по покупке компании Twitter - он ожидает информации, подтверждающей подсчет, что спам/фейные учетные записи действительно составляют менее 5% от пользователей, которые можно монетизировать.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Соглашение с Twitter временно приостановлено в ожидании деталей, которые могут подтвердить предварительные подсчеты, что спам/фейковые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей микроблогов", - написал Маск.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn