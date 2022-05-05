Маск залучив більше 7 мільярдів доларів від інвесторів на купівлю Twitter

Мільярдер Ілон Маск залучив 7,14 млрд доларів фінансування від інвесторів на купівлю Twitter. Серед інвесторів - траст співзасновника Oracle, криптобіржа Binance та фонд Sequoia Capital.

Про це пише Financial Times із посиланням на документи, які мільярдер подав до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

До перших партнерів, яких Маск знайшов для викупу Twitter, увійшли 19 інвесторів.

$1 млрд виділив траст співзасновника Oracle мільярдера Ларрі Еллісона. $0,8 млрд надав фонд Sequoia Capital, $0,7 млрд - інвесткомпанія VyCapital, $0,5 млрд - криптовалютна біржа Binance. До інвесторів увійшли також Brookfield, Fidelity, Qatar Holding.

Спочатку Маск планував залучити $12,5 млрд під заставу акцій Tesla, згідно з новим планом мільярдер зможе залучити за цією схемою позик на $6,25 млрд, а також збільшить частку власного капіталу до 27,25 млрд дол.

Нагадаємо:

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.

Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.

Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.

Економічна правда