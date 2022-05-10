Німеччина готує план на випадок раптової зупинки поставок російського газу – ЗМІ

Німеччина готується до раптової зупинки поставок російського газу - розробляє план дій, який вона реалізує у такому випадку.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що такий план може містити контроль над критично важливими компаніями.

"Підготовка, яку очолює Міністерство економіки, свідчать про підвищену тривогу щодо поставок газу, який живить найбільшу економіку Європи та є критичним для виробництва сталі, пластмас та автомобілів.

Минулого року російський газ становив 55% імпорту Німеччини", - пише агентство.

Німеччина раніше заявила, що хоче відмовитися від російських поставок, але очікує, що до середини 2024 року буде значною мірою залежати від Москви.

За даними джерел видання, у Німеччині побоюються, що Росія може в односторонньому порядку перекрити потік газу, і хочуть мати план дій, якщо це станеться.

Уряд підтримає надання додаткових позик і гарантій для підтримки енергетичних компаній, допомагаючи їм впоратися зі стрімкими цінами, і може взяти під своє крило критичні компанії, такі як нафтопереробні заводи, заявили три посадовці.

На прохання прокоментувати ці заходи міністерство економіки Німеччини вказало на заяви свого глави, віце-канцлера Роберта Хабека про те, що країна в останні тижні доклала "інтенсивних зусиль" для скорочення використання російської енергії.

"Минулого місяця Берлін схвалив законодавчу зміну, яка дозволить йому взяти під контроль енергетичні компанії як крайній засіб.

Зараз обговорюється, як він міг би застосувати цей захід на практиці, наприклад, взяти під контроль нафтопереробний завод PCK, яким керує російська "Роснефть" у Шведті поблизу Польщі", - пише Reuters із посиланням на 2 співрозмовників.

"Роснефть" відмовилася коментувати будь-які можливі дії Німеччини.

Одне із джерел заявило, що націоналізація енергетичних компаній розглядається як варіант, але його потрібно ретельно зважити та виправдати на підставі забезпечення постачання енергоносіїв, а не для покарання Росії.

Німеччина також може придбати частки в інших компаніях, зазначили співрозмовники.

У 2018 році Німеччина зробила подібний крок, коли державний банк розвитку KfW купив 20% оператора енергетичної мережі 50Hertz, щоб відбити пропозицію китайської державної мережі.

Остаточний урядовий пакет надзвичайних дій ще не розроблено, пише агентство.

Один із співрозмовників резюмував, що питання про придбання міноритарних пакетів акцій компаній і рішення щодо НПЗ у Шведті ще обговорюються, але остаточне рішення не прийнято.

Економічна правда