Німеччина готова до ембарго на російську нафту – віцеканцлер

Німеччина підготовлена до ембарго на нафту із Росії.

Про це повідомив віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, передає Bloomberg.

"Пропозиція Єврокомісії не була несподіваною, ми брали активну участь у попередніх переговорах... Перехідний термін досить довгий для того, щоб ми могли вжити всіх заходів для забезпечення альтернативи російській нафті в Німеччині", – сказав Хабек.

За його словами, деякі проблеми можливі. Найочевидніша з них – великий нафтопереробний завод "Роснєфті" у Шведті біля кордону з Польщею, який отримує нафту нафтопроводом "Дружба".

Жодних стимулів змінювати ресурсну базу у підприємства немає, а тому рішення про його долю буде політичним. Найімовірніше, НПЗ перейде під контроль держави.

"Ми, звісно, не можемо гарантувати відсутності проблем, насамперед на регіональному рівні", – уточнив міністр.

У свою чергу, канцлер ФРН Олаф Шольц підкреслив, що уряд має всі важелі для підтримки регіональних точок, що сильно залежать від імпорту російської нафти.