Єврокомісія схвалила виділення Україні другого траншу на 600 мільйонів євро
Середа, 15 вересня 2021, 09:37
Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він подякував президентці ЄК Урсулі фон дер Ляйєн та віцепрезидентові Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку українських реформ.
Вітаю рішення @EU_Commission про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний #ЄС, @vonderleyen, @Vdombrovskis за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності 🇺🇦 та 🇪🇺 у подоланні викликів і боротьбі з #COVID19
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2021
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