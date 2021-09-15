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Єврокомісія схвалила виділення Україні другого траншу на 600 мільйонів євро

Середа, 15 вересня 2021, 09:37

Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував президентці ЄК Урсулі фон дер Ляйєн та віцепрезидентові Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку українських реформ.

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