Україна та МВФ досягли згоди на рівні персоналу щодо перегляду Stand-By

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Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.

Про це йдеться у пресрелізі МВФ 18 жовтня.

Staff-level agreement (угода на рівні персоналу) є передумовою для першого перегляду програми співпраці Stand-By, розрахованої на 18 місяців. Це також дозволяє розглянути виконавчій раді МВФ запит на продовження програми.

Завершення першого перегляду розблокує транш у 500 млн СПЗ (близько 700 млн доларів).

Місію МВФ, що тривала з 21 вересня, очолювала Іванна Владкова-Голар. Згідно її заяви, МВФ та українська сторона досягли згоди на рівні персоналу. Йдеться про низку економічних, фінансових та структурних реформ, покликаних стримати кризу внаслідок пандемії та забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність.

Програма надалі буде зосереджена на:

Узгодженні фіскальної політики з умовами стійкості середньострокового боргу з одночасним захистом соціально вразливих груп; посиленні адміністрування доходів бюджету та зменшенні фіскальних ризиків від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетичному секторі;

Забезпеченні незалежності центрального банку та зосередженні монетарної політики на поверненні інфляції до цільових значень;

Забезпеченні фінансового здоров’я банків для пожвавлення банківського кредитування приватного сектора;

Боротьбі з корупцією та поступу впровадження судової реформи;

Зменшенні ролі держави та власних інтересів в економіці для покращення бізнес-середовища, зміцненні корпоративного управління, залученні інвестицій та збільшенні потенціалу економіки.

Владкова-Голар зазначила, що пропозиція України щодо продовження програми до кінця червня 2022 року та рішення щодо програми загалом підлягають затвердженню з боку Фонду та Виконавчої ради.

Рішення виконавчої ради очікується у листопаді цьогоріч, додала голова місії. Воно залежатиме від подальших дій України у зазначених сферах. Зокрема, МВФ очікує на ухвалення законів щодо незалежності Нацбанку (№5850, №5852) та приведення статусу НАБУ до вимог Конституційного суду.

Програма співпраці з МВФ stand-by розрахована на 18 місяців та на допомогу розміром 3,6 млрд СПЗ (еквівалент 5 млрд доларів). Її затвердили 9 червня 2020 року. Програма спрямована на забезпечення підтримки України у подоланні наслідків пандемії COVID-19 та містить низку вимог щодо важливих структурних реформ задля зменшення ключових уразливостей.

Нагадуємо:

Сесійного тижня 18-22 жовтня Верховна Рада планує ухвалити закони №5850, №5852 та №5853, необхідні для отримання чергового траншу МВФ.

Україна веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо продовження програми stand-by на 6-9 місяців, чинна програма закінчується 8 грудня.

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає продовження чинної 18-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом на пів року.

Раніше на запитання журналіста ЕП голова НБУ Кирило Шевченко також зазначив, що допускає вищу суму з огляду на пропуск декількох траншів.

Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Раніше умовою для його надходження називали рішення МВФ.

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Економічна правда