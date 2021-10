В Україні обертаються іноземні цінні папери на 80 мільйонів доларів

коллаж рбк

Номінальна вартість допущених до обігу в Україні цінних паперів сягнула 80 мільйонів доларів.

Про це ЕП повідомив голова наглядової ради Національного депозитарію Віталій Мілентьєв.

"За останні два роки обсяг цінних паперів на рахунках клієнтів НДУ збільшився майже на 19%. Так, на кінець 2019 року обсяг іноземних цінних паперів становив 65 мільйонів доларів, а станом на початок жовтня – понад 80 мільйонів доларів", – повідомив він.

Допуск іноземних цінних паперів до обігу на українських фондових біржах активізувався на початку 2019 року з лібералізацією валютного законодавства.

За даними НДУ, на сьогодні Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до обігу на території України допущено 58 іноземних інструментів. Серед них зокрема акції таких відомих техногігантів як Microsoft Corporation, Visa Inc., Tesla Inc., Netflix Inc. та Facebook Inc. Є можливість також придбати казначейські облігації уряду США.

"Ми очікуємо продовження збільшення інтересу до іноземних цінних паперів. За нашим прогнозом, обсяг таких інструментів на кінець наступного року може становити близько 100 мільйонів доларів", – зазначив Мілентьєв.

Раніше голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов заявляв про намір організувати програму для надання можливості громадянам купувати акції державних компаній.

Читайте також: Купити шматочок Apple: як стати власником акцій технологічних гігантів. Інструкція

Хочу акцію Facebook. Як ЕП купувала американські акції

Микола Максимчук, ЕП