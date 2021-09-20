Криптовалюти та акції компаній світу "падають" через ризик дефолту китайської Evergrande

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Біржові індекси та котирування криптовалют почали падати на тлі ризику дефолту однієї з найбільших китайських компаній Evergrande, що займається нерухомістю – її сукупний борг сягає 305 млрд доларів.

Про це повідомляють Bloomberg, Reuters, BBC.

Що відбувається

Акції Evergrande впали на 12% після втрати ще 19% напередодні до найнижчого за 11 років рівня. Разом із Evergrande чи не найбільше впали акції китайського девелопера Sinic Holdings Group Co., що за день втратив 87% вартості.

Усе це – на тлі можливого дефолту компанії, яка залучила позик на 305 млрд доларів.

Чільний індекс гонконгської фондової біржі The Hang Seng також втратив 3,5%. Інвестори масово продають свої акції у гонконгських компаніях, що працюють з нерухомістю.

На кон'юнктуру ринку у Гонконгу впливають й острахи посилення впливу Китаю у рамках політики "загального благополуччя", метою якої є зменшення розриву доходів населення.

Зокрема, чільні девелоперські компанії Гонконгу Henderson Land та Sun Hung Kai Properties Ltd. впали на 13% та 10% відповідно – до мінімуму з 2012 року.

Китайська страхова компанія Ping An Insurance втратила 5.8% від вартості акцій. Це пов'язано з тим, зокрема, що 4,9% її портфелю є інвестиціями у нерухомість.

Європейські акції впали на 1,8% у понеділок, 20 вересня, індекс Dow Jones знизився на 1,8%, S&P 500 – на 1,9%, а NASDAQ – на 2,4%.

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Хвиля дійшла і до котирувань криптовалют – Bitcoin впав на 7.3% до 44 тисяч доларів, решта активів на кшталт Ether теж впали у ціні.

Чому "падають" ринки

Завдяки запозиченням Evergrande стала однією з найбільших компаній Китаю – другої найбільшої економіки світу.

Торік, повідомляє ВВС, у країні були запроваджені нові правила для контролю активів, якими володіють девелоперські компанії. Ці правила призвели до того, що Evergrande почала пропонувати об’єкти нерухомості зі значними знижками, аби забезпечити роботу компанії. Тепер вона не може сплатити за своїми боргами.

Крім того, що інвестори, які інвестували у нерухомість від Evergrande, можуть втратити свої кошти, дефолт компанії може означати банкрутство чималої кількості підрядників та постачальників.

Так випадок Evergrande важливий і тому, що може вплинути на фінансову систему Китаю в цілому. Компанія заборгувала гроші 171 китайському банку та 121 фінкомпанії – її дефолт може призвести до того, що кредитування у країні значно скоротиться.

Внаслідок цього компанії не зможуть залучати кошти за доступними ставками, а іноземні інвестори менш охоче вкладатимуть кошти.

Крім того, через потенційний вплив дефолту на країну аналітики допускають, що Китай може втрутитись у ситуацію для порятунку Evergrande.

Економічна правда