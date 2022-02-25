Банки Китаю почали обмежувати фінансування закупівель російської сировини

Щонайменше два найбільші державні банки Китаю обмежують фінансування закупівель російської сировини.

Це підкреслює обмежені можливості Пекіна щодо підтримки економічних зв'язків з одним зі своїх найважливіших стратегічних партнерів перед санкціями з боку США та їхніх союзників, пише агентство Bloomberg.

Зокрема, офшорні підрозділи Industrial & Commercial Bank of China припинили випуск номінованих у доларах США акредитивів на купівлю готових до експорту російських товарних активів, повідомили агентству дві особи, знайомі з цим питанням.

Акредитиви в юанях, як і раніше, доступні для деяких клієнтів за умови схвалення з боку вищого керівництва, повідомили джерела Bloomberg.

Цей крок став наслідком вторгненням Росії на територію України, яке викликало хвилю санкцій з боку низки країн, включаючи США, Великобританії та Японії, породивши очікування того, що за цим можуть бути нові обмеження.

Bank of China також обмежив фінансування покупок російської сировини, пославшись на власну оцінку ризиків, кажуть джерела Bloomberg. За їхніми даними, цей банк ще не отримав чітких вказівок від китайських регуляторів щодо взаємодії із Росією.

Подібна відповідь з боку китайських банків може виявитися тимчасовим заходом, особливо з огляду на те, що західні санкції досі оминали енергетичний сектор Росії. Також незрозуміло, чи відмовилися китайські банки від інших форм фінансування закупівлі сировини у російських компаній та приватних осіб, і чи може їхня політика змінитися.

Зазначені обмеження підкреслюють ту складну ситуацію, в якій опинилися найбільші фінансові установи Китаю та голова країни Сі Цзіньпін.

Хоча Росія є великим постачальником енергоносіїв до Китаю, і обидві країни часто об'єднуються під час геополітичних суперечок із США, економічна вага Росії меркне порівняно із західними країнами, які купують великі обсяги китайського експорту та контролюють доступ Пекіна до міжнародної фінансової системи, в якій домінує долар.

Чотири найбільші банки Китаю дотримувалися попередніх санкцій США проти Ірану, Північної Кореї і навіть чиновників у Гонконгу, тому що їм потрібен доступ до доларової клірингової системи, зазначає поінформоване джерело Bloomberg.

Нагадаємо, у телефонній розмові з Володимиром Путіним у п'ятницю Сі Цзіньпін закликав російського лідера провести переговори з Україною, аби знизити напругу.

"Китайські фінансові установи серйозно ставляться до дотримання санкцій", - зазначає Бен Костржева, іноземний юридичний консультант Hogan Lovells у Гонконгу, який раніше займався американо-китайськими суперечками та переговорами в Офісі торгового представника США.

Міжнародні кредитори, включаючи ING Groep NV і Rabobank, також запроваджують обмеження на торгові операції з російськими сировинними товарами, що може спричинити падіння попиту на них. Китайські держкомпанії-імпортери вугілля не можуть отримати кредитні лінії від банків у Сінгапурі для постачання з Росії, кажуть джерела Bloomberg.