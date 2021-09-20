Криптовалюты и акции компаний "падают" из-за риска дефолта китайской Evergrande

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Биржевые индексы и котировки криптовалют начали падать на фоне риска дефолта одной из крупнейших китайских компаний Evergrande, занимающейся недвижимостью - ее совокупный долг достигает 305 млрд долларов.

Об этом сообщают Bloomberg, Reuters, BBC.

Что происходит

Акции Evergrande упали на 12% после потери еще 19% накануне до самого низкого за 11 лет уровня. Вместе с Evergrande больше всего упали акции китайского девелопера Sinic Holdings Group Co., что за день потерял 87% стоимости.

Все это - на фоне возможного дефолта компании, которая взяла долгов на 305 млрд долларов.

Главный индекс гонконгской фондовой биржи The Hang Seng также потерял 3,5%. Инвесторы массово продают свои акции в гонконгских компаниях, работающих с недвижимостью.

На конъюнктуру рынка в Гонконге влияют и опасения усиления влияния Китая в рамках политики "общего благополучия", целью которой является уменьшение разрыва доходов населения.

В частности, главные девелоперские компании Гонконга Henderson Land и Sun Hung Kai Properties Ltd. упали на 13% и 10% соответственно - до минимума с 2012 года.

Китайская страховая компания Ping An Insurance потеряла 5.8% от стоимости акций. Это связано с тем, в частности, что 4,9% ее портфеля являются инвестициями в недвижимость.

Европейские акции упали на 1,8% в понедельник, 20 сентября, индекс Dow Jones снизился на 1,8%, S & P 500 - на 1,9%, а NASDAQ – на 2,4%.

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Волна дошла и до котировок криптовалюты - Bitcoin упал на 7.3% до 44 тысяч долларов, остальные активы как Ether тоже упали в цене.

Почему "падают" рынки

Благодаря заимствованиям Evergrande стала одной из крупнейших компаний Китая - второй крупнейшей экономики мира.

В прошлом году, сообщает ВВС, в стране были введены новые правила для контроля активов, которыми владеют девелоперские компании. Эти правила привели к тому, что Evergrande начала предлагать объекты недвижимости со значительными скидками, чтобы обеспечить работу компании. Теперь она не может оплатить по своим долгам.

Кроме того, что инвесторы, которые инвестировали в недвижимость от Evergrande, могут потерять свои средства, дефолт компании может означать банкротство большого количества подрядчиков и поставщиков.

Так случай Evergrande важен и потому, что может повлиять на финансовую систему Китая в целом. Компания задолжала деньги 171 китайскому банку и 121 финкомпании - ее дефолт может привести к тому, что кредитование в стране значительно сократится.

В результате компании не смогут привлекать средства по доступным ставкам, а иностранные инвесторы менее охотно вкладывать средства.

Кроме того, из-за потенциального влияние дефолта на страну аналитики допускают, что Китай может вмешаться в ситуацию для спасения Evergrande.

Экономическая правда