ENSO святкує день народження. Результати роботи та плани найперспективнішого девелопера столиці

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Один з найбільших девелоперів Києва, ENSO відсвяткував свій день народження. До цієї дати компанія підійшла, маючи в портфелі 4 сучасних житлових комплекси, що будуються, загальна житлова площа яких перевищує 400 тис. кв.м.

Такий показник дозволив ENSO стати лідером серед девелоперів, що зводять нерухомість бізнес-класу і зайняти п'яту сходинку серед усіх столичних девелоперів за ціною житла, виставленого на продаж.

"Думаю, що таких результатів нам вдалося досягти, багато в чому завдяки тому, що ми намагаємося задавати тренди, підходи та погляди, які до нас популярними не були, – розповідає СЕО компанії ENSO Раміль Мехтієв. – Наша компанія не адаптується під кон'юнктуру ринку, ми дотримуємося близьких і зрозумілих нам цінностей, декларуємо їх і залучаємо таким чином однодумців, яких серед клієнтів виявилось чимало".

Зараз ENSO – це інноваційна компанія, в якій працює понад 200 співробітників. Зпоміж іншого, завдяки їхнім зусиллям в столиці будується житловий комплекс Diadans, який першим пройшов сертифікацію BREEAM (міжнародний метод екологічної оцінки ефективності будівель) серед житлових будинків в Україні.

"Найбільшим нашим досягненням я вважаю те, що при величезних масштабах нам вдається дотримуватися "крафтового" підходу до створення житла, – ділиться Раміль Мехтієв. – ENSO залишається компанією, яка приділяє багато уваги деталям і дрібницям, на які інші великі девелопери часто уваги не звертають. Наша мета – зберегти такий підхід і не втратити цінності, властиві штучному товару".

У планах девелопера запропонувати ринку нові житлові комплекси, які незабаром з'являться на карті Києва. Це будуть і невеликі об'єкти площею до 50 тис. кв.м, і, чого не було раніше в ENSO, проєкти комплексної забудови, розвиток яких розрахований на перспективу 7-10 років. Після їх запуску, загальна площа об'єктів девелопера перевищить 1 млн. кв.м.