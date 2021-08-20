НБУ припинив діяльність трьох страхових компаній

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Нацбанк виключив три страхові компанії - СК "Фінекс", СК "Глобал Гарант", ТДВ "Міжнародна Страхова Компанія" - з державного реєстру фінансових установ через відсутність у них чинних ліцензій.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 19 серпня 2021 року.

Зазначається, що СК "Фінекс" мало 17 ліцензій на провадження діяльності у сфері страхування за різними видами страхування, які були анульовані за порушення обов'язкових фінансових нормативів.

Обсяг страхових премій CК "Фінекс" відповідно до останньої поданої страховиком звітності за 1 квартал 2021 року станом на 31 березня 2021 року становив 259,8 млн грн, а вартість активів - 194,3 млн грн.

"Частка ринку компанії за страховими преміями по ризиковим видам страхування становила 2,4% від загального обсягу. Компанія займалася переважно страхуванням фінансових ризиків та майновим страхуванням", - йдеться у повідомленні.

СК "Глобал Гарант" мало 38 ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування за різними видами страхування, які були анульовані 13 серпня 2021 року за заявою компанії.

Обсяг страхових премій СК "Глобал Гарант" становив 20 867 тис грн, а вартість активів - 47 698 тис грн. Частка ринку компанії за страховими преміями за ризиковими видами страхування станом на 31 березня 2021 року становила 0,17% від загального обсягу.

НБУ 19 квітня 2021 року застосував до СК "Глобал Гарант" захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій за невиконання обов'язкових фінансових нормативів.

ТДВ "Міжнародна Страхова Компанія" мало 22 ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у сфері страхування за різними видами страхування, які були анульовані 2 липня 2021 року за заявою компанії.

Обсяг страхових премій компанії становив 33 млн грн станом на 31 березня 2021 року, а вартість активів - 179 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями за ризиковими видами страхування становила 0,27% від загального обсягу.

Національний банк України 19 квітня 2021 року застосував до ТДВ "Міжнародна Страхова Компанія" захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій за невиконання обов’язкових фінансових нормативів.

Економічна правда