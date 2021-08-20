НБУ прекратил деятельность трех страховых компаний

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Нацбанк исключил три страховые компании - СК "Финекс", СК "Глобал Гарант", ОДО "Международная Страховая Компания" - из государственного реестра финансовых учреждений из-за отсутствия у них действующих лицензий.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 19 августа 2021 года.

Отмечается, что СК "Финекс" имела 17 лицензий на осуществление деятельности в сфере страхования по различным видам страхования, которые были аннулированы за нарушение обязательных финансовых нормативов.

Объем страховых премий CК "Финекс" согласно последней поданной страховщиком отчетности за 1 квартал 2021 года по состоянию на 31 марта 2021 составил 259,8 млн грн, а стоимость активов - 194,3 млн грн.

"Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 2,4% от общего объема. Компания занималась преимущественно страхованием финансовых рисков и имущественным страхованием", - говорится в сообщении.

СК "Глобал Гарант" имела 38 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг страхования по различным видам страхования, которые были аннулированы 13 августа 2021 года по заявлению компании.

Объем страховых премий СК "Глобал Гарант" составил 20 867 тыс грн, а стоимость активов - 47 698 тыс грн. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования по состоянию на 31 марта 2021 года составила 0,17% от общего объема.

НБУ 19 апреля 2021 года применил к СК "Глобал Гарант" меру воздействия в виде временного приостановления лицензий за невыполнение обязательных финансовых нормативов.

ОДО "Международная Страховая Компания" имела 22 лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг страхования по различным видам страхования, были аннулированы 2 июля 2021 года по заявлению компании.

Объем страховых премий компании составил 33 млн грн по состоянию на 31 марта 2021 года, а стоимость активов - 179 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 0,27% от общего объема.

Национальный банк Украины 19 апреля 2021 года применил к ОДО "Международная Страховая Компания" меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий за невыполнение обязательных финансовых нормативов.

Экономическая правда