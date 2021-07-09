ДБР пояснило обшуки у "Київводоканалі": можливе привласнення коштів

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Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо привласнення столичними чиновниками коштів під час будівництва Бортницької станції аерації.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: ДБР перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями КМДА та "Київводоканалу" коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів Києва.

За попередніми даними, чиновники перевищили службове становище та завищили вартість проведених робіт та матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн. Вивчається ймовірність виведення цих коштів через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб податкової.

Крім того встановлено, що "Київодоканал" у 2020 році після проведення двох тендерів на виконання будівельних робіт з реконструкції ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектору в Подільському районі та каналізаційного колектору в Оболонському районі міста Києва, використали залізобетонні труби, вартість і технічні показники яких були значно нижчими ніж заявлені у тендерній документації на веб-сайті "Прозорро".

Під час обшуків на підприємствах співробітники ДБР вилучили документацію, що стосується виконання будівельних робіт по вищезазначених об’єктах. Причетні особи встановлюються.

Розпочато досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2.ст.364)

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Що передувало: КМДА повідомила про обшуки у "Київводоканалі" 8 липня.

Українська правда