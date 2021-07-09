Силовики объяснили обыски в "Киевводоканале": возможно присвоение средств

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Государственное бюро расследований проверяет информацию о присвоении столичными чиновниками средств при строительстве Бортнической станции аэрации.

Источник: пресс-служба ГБР, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: ГБР проверяет информацию о присвоении должностными лицами КГГА и "Киевводоканала" средств при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов Киева.

По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и материалов на общую сумму более 150 млн грн. Изучается возможность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой.

Кроме того установлено, что "Киевводоканал" в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе города Киева, использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже чем заявленные в тендерной документации на веб-сайте "Прозорро".

Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ по вышеупомянутым объектам. Причастные лица устанавливаются.

Начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2.ст.364)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

Прямая речь Максимец: "В рамках уголовного производства проверяется информация о злоупотреблениях со стороны должностных лиц КГГА, ОАО" АК Киевводоканал "и субъектов хозяйствования (ООО" Славия-АКБ ") в ходе осуществления тендерных закупок по проведению строительно-монтажных работ за счет бюджетных средств города Киева.

Указанные злоупотребления выразились в завышении стоимости проведенных работ и замене материалов, с целью завладения средствами путем перечисления на счета подконтрольных структур, в том числе при содействии должностных лиц Государственной налоговой службы.

На данный момент осуществляется необходимый комплекс следственных-розыскных действий, с целью установления ответственных лиц и объявления подозрений".

Что предшествовало: КГГА сообщила об обысках в "Киевводоканале" 8 июля.

Украинская правда