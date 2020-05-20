"Київводоканал" пропонує підвищити тарифи на воду ще на 19%

Компанія "Київводоканал" пропонує підвищити тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва ще на 19% з січня 2021 року.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зокрема, "Київводоканал" пропонує встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва на 2021 рік у розмірі 27,35 грн (з ПДВ) за 1 кубометр.

З них 14,74 грн - за 1 куб. м водопостачання і 12,61 грн - за водовідведення кубометра води.

У компанії нагадали, що в лютому 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, було схвалено проєкт постанови про підвищення тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва до 22,992 грн за 1 кубометр.

У тому числі 13,44 грн становить тариф на водопостачання і 9,552 грн - на водовідведення кубометра води.

Економічна правда